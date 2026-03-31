Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти

Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 17:31
Гори в Буковелі, готель та жінка з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ірина Савіна, Booking. Колаж: Новини.LIVE

Весна в Карпатах поступово змінює сезон: на вершинах ще видно сніг, а внизу вже відчувається тепло. У цей період потік туристів зменшується, тому ціни на житло стають значно доступнішими. Саме березень і квітень 2026 року відкривають можливість відпочити у Буковелі без серйозних витрат. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про кілька варіантів проживання, де комфорт поєднується з розумною ціною.

Вілла Zlata

У міжсезоння власники житла знижують тарифи, щоб залучити гостей. Це означає, що навіть поруч із популярним курортом можна знайти варіанти до тисячі гривень за ніч. При цьому базовий комфорт зберігається: окремі ванні кімнати, інтернет і зручні ліжка.

За даними профільного порталу Booking, один із таких варіантів — Вілла Zlata у Поляниці, приблизно за 2,5 км від центру. Ніч для двох коштує близько 950 грн.

Гості отримують просторий номер із балконом, базову техніку та доступ до зони барбекю, що особливо актуально у весняний період.

Читайте також:
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 1
    Вілла Zlata. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 2
    Вілла Zlata. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 3
    Вілла Zlata. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 4
    Вілла Zlata. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 5
    Вілла Zlata. Фото: Booking
1 / 5
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 1
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 2
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 3
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 4
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 5

Готель Salut

Якщо ви хочете бути максимально близько до епіцентру подій, варто звернути увагу на готель Salut. Він знаходиться всього за 700 метрів від центру Буковеля. 

Вартість двомісного номера — близько 972 грн. Номери компактні, але функціональні: є балкон, телевізор, фен та інші базові зручності. 

  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 11
    Готель Salut. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 12
    Готель Salut. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 13
    Готель Salut. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 14
    Готель Salut. Фото: Booking
1 / 4
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 11
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 12
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 13
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 14

Готель Монисто

Трохи вищий рівень комфорту пропонує готель Монисто, що розташований в 1,1 км від центру. За 1 100 грн тут можна зняти стандартний номер, який відрізняється гарною звукоізоляцією. 

В інтер’єрі використано дерево та паркет, що створює атмосферу справжнього гірського будиночка. Окрім стандартного набору техніки, гостям пропонують капці та спеціальні умови для алергіків.

  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 19
    Готель Монисто. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 20
    Готель Монисто. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 21
    Готель Монисто. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 22
    Готель Монисто. Фото: Booking
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 23
    Готель Монисто. Фото: Booking
1 / 5
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 19
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 20
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 21
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 22
  • Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти - фото 23

Як повідомляли Новини.LIVE, з 17 березня 2026 року в Буковелі офіційно розпочався "низький сезон" — ідеальний період, щоб впіймати яскраве весняне сонце на засніжених схилах. Насолоджуватися катанням за вигідними цінами можна буде аж до середини квітня, поки курорт не почне готуватися до літнього сезону.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетне житло в околицях Буковеля, яке коштує в рази менше, ніж у самому центрі курорту. При цьому ви оселитеся зовсім поруч із трасами — доїхати до них можна за лічені хвилини.

Буковель готелі оренда житла
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації