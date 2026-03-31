Ціни в готелях Буковеля навесні здивували туристів: 3 бюджетні варіанти

Гори в Буковелі, готель та жінка з грошима.

Весна в Карпатах поступово змінює сезон: на вершинах ще видно сніг, а внизу вже відчувається тепло. У цей період потік туристів зменшується, тому ціни на житло стають значно доступнішими. Саме березень і квітень 2026 року відкривають можливість відпочити у Буковелі без серйозних витрат.

Редакція Новини.LIVE розповідає про кілька варіантів проживання, де комфорт поєднується з розумною ціною.

Вілла Zlata

У міжсезоння власники житла знижують тарифи, щоб залучити гостей. Це означає, що навіть поруч із популярним курортом можна знайти варіанти до тисячі гривень за ніч. При цьому базовий комфорт зберігається: окремі ванні кімнати, інтернет і зручні ліжка.

За даними профільного порталу Booking, один із таких варіантів — Вілла Zlata у Поляниці, приблизно за 2,5 км від центру. Ніч для двох коштує близько 950 грн.

Гості отримують просторий номер із балконом, базову техніку та доступ до зони барбекю, що особливо актуально у весняний період.

Вілла Zlata. Фото: Booking

Готель Salut

Якщо ви хочете бути максимально близько до епіцентру подій, варто звернути увагу на готель Salut. Він знаходиться всього за 700 метрів від центру Буковеля.

Вартість двомісного номера — близько 972 грн. Номери компактні, але функціональні: є балкон, телевізор, фен та інші базові зручності.

Готель Salut. Фото: Booking

Готель Монисто

Трохи вищий рівень комфорту пропонує готель Монисто, що розташований в 1,1 км від центру. За 1 100 грн тут можна зняти стандартний номер, який відрізняється гарною звукоізоляцією.

В інтер’єрі використано дерево та паркет, що створює атмосферу справжнього гірського будиночка. Окрім стандартного набору техніки, гостям пропонують капці та спеціальні умови для алергіків.

Готель Монисто. Фото: Booking

Як повідомляли Новини.LIVE, з 17 березня 2026 року в Буковелі офіційно розпочався "низький сезон" — ідеальний період, щоб впіймати яскраве весняне сонце на засніжених схилах. Насолоджуватися катанням за вигідними цінами можна буде аж до середини квітня, поки курорт не почне готуватися до літнього сезону.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетне житло в околицях Буковеля, яке коштує в рази менше, ніж у самому центрі курорту. При цьому ви оселитеся зовсім поруч із трасами — доїхати до них можна за лічені хвилини.