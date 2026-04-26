Цены на паркоместа в Киеве и пригороде: где стоимость выросла почти втрое

Найти свободный клочок асфальта в Киеве для машины стало настоящим квестом, который требует не только терпения, но и солидного капитала. Но ситуация на рынке недвижимости для авто кардинально изменилась, и теперь столичные ценники уже не кажутся такими страшными.

Пригород уверенно обошел Киев, превратив обычные паркоместа в объект роскоши, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитиков портала OLX Недвижимость.

Где самые дорогие паркоместа под Киевом

Если раньше за статусом самой дорогой локации ехали в центр столицы, то сейчас лидером неожиданно стала Софиевская Борщаговка. Здесь медианная цена покупки места в паркинге составляет более 1,28 млн грн, что даже больше, чем в среднем по Киеву.

За год стоимость в этой локации подскочила почти вдвое, а желающих приобрести собственное место для авто стало на 70% больше.

Не отстают и города-спутники Киева, где цены на покупку паркоместа составляют:

Ирпень — 823 тыс. грн;

Борисполь — 788 тыс. грн;

Бровары — 712 тыс. грн;

Святопетровское — 697 тыс. грн.

Отдельно аналитики отмечают скачок в Святопетровском — цены выросли почти в 3,5 раза.

Ситуация с арендой повторяет тренд покупки. В Софиевской Борщаговке ставка достигает 7 000 грн в месяц, в Вишневое — около 6 500 грн. Для сравнения, в Киеве — примерно 5 500 грн.

Цены на гаражи

Гаражи остаются более дешевой альтернативой, хотя тоже дорожают. Например, в Ирпене покупка гаража обойдется в 818 тыс. грн, но в самом Киеве можно найти предложения вдвое дешевле — около 437 тыс. грн. Это один из немногих случаев, когда столица предлагает более выгодные условия, чем область.

Аренда гаража в среднем стоит от 3 500 до 6 000 грн, что делает его реальной альтернативой дорогим подземным паркингам.

Цены на паркоместа и гаражи. Графика: OLX Недвижимость

Как сообщали Новини.LIVE, оставить машину у подъезда "на секунду" теперь становится слишком дорогим удовольствием из-за жестких штрафов и постоянных ссор с соседями. В 2026 году правила парковки во дворах существенно ужесточили, поэтому неосмотрительно брошенное авто может мгновенно опустошить кошелек владельца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что строительство гаража возле многоэтажки требует тщательного оформления документов, поскольку статус участка имеет решающее значение. Из-за усиления надзора за общим земельным фондом, любой "самострой" рискует быстро попасть под проверку или даже под снос.