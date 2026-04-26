Ціни на паркомісця у Києві та передмісті: де вартість зросла майже втричі

Знайти вільний клаптик асфальту у Києві для машини стало справжнім квестом, який вимагає не лише терпіння, а й солідного капіталу. Але ситуація на ринку нерухомості для авто кардинально змінилася, і тепер столичні цінники вже не здаються такими страшними.

Передмістя впевнено обійшло Київ, перетворивши звичайні паркоміця на об'єкт розкоші, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналітиків порталу OLX Нерухомість.

Де найдорожчі паркомісця під Києвом

Якщо раніше за статусом найдорожчої локації їхали в центр столиці, то зараз лідером несподівано стала Софіївська Борщагівка. Тут медіанна ціна купівлі місця в паркінгу складає більше 1,28 млн грн, що навіть більше, ніж у середньому по Києву.

За рік вартість у цій локації підскочила майже вдвічі, а охочих придбати власну місце для авто стало на 70% більше.

Не відстають і міста-супутники Києва, де ціни на купівлю паркомісця становлять:

Ірпінь — 823 тис. грн;

Бориспіль — 788 тис. грн;

Бровари — 712 тис. грн;

Святопетрівське — 697 тис. грн.

Окремо аналітики відзначають стрибок у Святопетрівському — ціни зросли майже у 3,5 раза.

Ситуація з орендою повторює тренд купівлі. У Софіївській Борщагівці ставка сягає 7 000 грн на місяць, у Вишневе — близько 6 500 грн. Для порівняння, у Києві — приблизно 5 500 грн.

Ціни на гаражі

Гаражі залишаються дешевшою альтернативою, хоча теж дорожчають. Наприклад, в Ірпені купівля гаража обійдеться у 818 тис. грн, але в самому Києві можна знайти пропозиції вдвічі дешевше — близько 437 тис. грн. Це один з небагатьох випадків, коли столиця пропонує вигідніші умови, ніж область.

Оренда гаража в середньому коштує від 3 500 до 6 000 грн, що робить його реальною альтернативою дорогим підземним паркінгам.

Ціни на паркомісця та гаражи. Графіка: OLX Нерухомість

Як повідомляли Новини.LIVE, залишити машину біля під’їзду "на секунду" тепер стає занадто дорогим задоволенням через жорсткі штрафи та постійні сварки з сусідами. У 2026 році правила паркування у дворах суттєво посилили, тож необачно кинуте авто може миттєво спустошити гаманець власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що будівництво гаража біля багатоповерхівки потребує ретельного оформлення документів, оскільки статус ділянки має вирішальне значення. Через посилення нагляду за спільним земельним фондом, будь-який "самобуд" ризикує швидко потрапити під перевірку або навіть під знесення.