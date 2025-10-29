Цены на квартиры на первичном рынке Ужгорода — где выгодно купить в октябре 2025 года

Цены на квартиры в Ужгороде взлетели — сколько стоит жилье
По состоянию на конец октября 2025 года рынок новостроек в Ужгороде демонстрирует заметный рост. Рынок продолжает восстановление после периодов колебаний, и стоимость жилья в городе остается одной из самых высоких в Украине.
По данным аналитического портала ЛУН, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Ужгорода составляет 45 800 грн.
Сколько стоит квадрат в новостройке Ужгорода
Сегмент премиум-класса лидирует по цене: средняя стоимость составляет 66 900 грн за кв. м. Это максимум за последние три года, отмечают аналитики.
Спрос на качественные проекты с современными планировками, энергоэффективными решениями и близостью к центру Ужгорода не уменьшается, что поддерживает высокую цену.
Бизнес-класс держит стабильную позицию — 47 900 грн за кв. м. За последние полгода цены в этом сегменте даже немного снизились — примерно на 1%, но существенного удешевления не ожидается.
"Инвесторы рассматривают бизнес-жилье как надежный актив, который со временем возобновит рост", — отмечается в отчете ЛУН.
Какова стоимость жилья комфорт-класса в Ужгороде
Комфорт-класс остается наиболее сбалансированным вариантом для покупателей. Цена — 38 000 грн за кв. м, что на 8% меньше, чем полгода назад.
Снижение связано с конкуренцией между застройщиками, которые предлагают гибкие условия оплаты и акционные программы, пытаясь привлечь покупателей в период нестабильности рынка.
Цены на квартиры эконом-класса в Ужгороде
Самые выгодные варианты — в эконом-сегменте, где средняя цена составляет 30 200 грн за кв. м. Несмотря на то, что этот класс традиционно имеет самую низкую стоимость, именно здесь наблюдается рост на 16% за последние полгода.
Основная причина — ограниченное количество новых проектов и рост стоимости строительства.
Где в Ужгороде самые дорогие новостройки
Самые высокие цены зафиксированы в центральных районах города — в пределах старого центра, вблизи набережных и деловых кварталов. Здесь средняя стоимость превышает 60 000 грн за кв. м.
Более доступное жилье расположено в спальных районах или на окраинах, где цена стартует от 28 000-32 000 грн за квадрат.
Что будет с ценами на первичку в Ужгороде
Эксперты ожидают, что цены останутся относительно стабильными, с возможным повышением в премиум- и эконом-классе. Строительные компании прогнозируют рост себестоимости из-за подорожания материалов и рабочей силы, а значит, до конца 2026 года квадрат в новостройках Ужгорода может превысить 50 000 грн в среднем.
Как сообщалось, в результате войны украинский рынок жилья претерпел значительные изменения: спрос и цены теперь напрямую зависят от уровня безопасности в регионе. Кроме того, инвесторы стали значительно менее склонными вкладывать средства в объекты на ранних стадиях строительства.
Также мы рассказывали, что через три года после запуска "єОсели" застройщики предложили собственную эффективную альтернативу — рассрочки. В 2025 году именно эти рассрочки стали для большинства украинцев главным и доступным инструментом покупки жилья, по сути, превратившись в "новую валюту" рынка недвижимости.
