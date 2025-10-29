Відео
Головна Ринок нерухомості Ціни на квартири в Ужгороді злетіли — скільки коштує житло

Ціни на квартири в Ужгороді злетіли — скільки коштує житло

Дата публікації: 29 жовтня 2025 11:22
Оновлено: 10:40
Ціни на квартири на первинному ринку Ужгорода — де вигідно купити у жовтні 2025 року
Будівництво багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Станом на кінець жовтня 2025 року ринок новобудов в Ужгороді демонструє помітне зростання. Ринок продовжує відновлення після періодів коливань, і вартість житла в місті залишається однією з найвищих в Україні.

За даними аналітичного порталу ЛУН, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Ужгорода становить 45 800 грн. 

Динаміка цін на первинці Ужгорода. Графіка: ЛУН

Скільки коштує квадрат у новобудові Ужгорода

Сегмент преміумкласу лідирує за ціною: середня вартість становить 66 900 грн за кв. м. Це максимум за останні три роки, наголошують аналітики. 

Попит на якісні проєкти з сучасними плануваннями, енергоефективними рішеннями та близькістю до центру Ужгорода не зменшується, що підтримує високу ціну.

Бізнес-клас тримає стабільну позицію — 47 900 грн за кв. м. За останні пів року ціни в цьому сегменті навіть трохи знизились — приблизно на 1%, але суттєвого здешевлення не очікується. 

 

Ціни на квартири в Ужгороді злетіли — скільки коштує житло - фото 2
Середні ціни на первинці Ужгорода. Графіка: ЛУН

"Інвестори розглядають бізнес-житло як надійний актив, що з часом відновить зростання", — зазначається у звіті ЛУН.

Яка вартість житла комфорт-класу в Ужгороді

Комфорт-клас залишається найбільш збалансованим варіантом для покупців. Ціна — 38 000 грн за кв. м, що на 8% менше, ніж пів року тому. 

Зниження пов’язане з конкуренцією між забудовниками, які пропонують гнучкі умови оплати та акційні програми, намагаючись залучити покупців у період нестабільності ринку.

Ціни на квартири економ-класу в Ужгороді

Найвигідніші варіанти — в економ-сегменті, де середня ціна становить 30 200 грн за кв. м. Попри те, що цей клас традиційно має найнижчу вартість, саме тут спостерігається зростання на 16% за останні пів року. 

Основна причина — обмежена кількість нових проєктів і зростання вартості будівництва.

Де в Ужгороді найдорожчі новобудови

Найвищі ціни зафіксовані в центральних районах міста — у межах старого центру, поблизу набережних і ділових кварталів. Тут середня вартість перевищує 60 000 грн за кв. м.

Більш доступне житло розташоване у спальних районах або на околицях, де ціна стартує від 28 000-32 000 грн за квадрат.

Що буде з цінами на первинку в Ужгороді

Експерти очікують, що ціни залишаться відносно стабільними, з можливим підвищенням у преміум- і економ-класі. Будівельні компанії прогнозують зростання собівартості через подорожчання матеріалів та робочої сили, а отже, до кінця 2026 року квадрат у новобудовах Ужгорода може перевищити 50 000 грн у середньому.

 

Ціни на квартири в Ужгороді злетіли — скільки коштує житло - фото 3
Ціни на первинці в Україні. Графіка: ЛУН

Як повідомлялось, внаслідок війни український ринок житла зазнав значних змін: попит і ціни тепер прямо залежать від рівня безпеки в регіоні. Крім того, інвестори стали значно менш схильними вкладати кошти в об'єкти на ранніх стадіях будівництва.

Також ми розповідали, що через три роки після запуску "єОселі" забудовники запропонували власну ефективну альтернативу — розстрочки. У 2025 році саме ці розстрочки стали для більшості українців головним і доступним інструментом купівлі житла, по суті, перетворившись на "нову валюту" ринку нерухомості.

нерухомість забудова ціни на квартири Ужгород забудовники
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
