Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Цены радуют покупателей — где в Украине самые дешевые квартиры

Цены радуют покупателей — где в Украине самые дешевые квартиры

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:05
обновлено: 16:55
Квартира по цене авто — где в Украине выгодно купить жилье
Люди с коробками. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Украине в ноябре 2025 года остается в условиях высокой волатильности, где цена напрямую зависит от ситуации с безопасностью. В то время как западные регионы и столица демонстрируют стабильность, а иногда и подорожание, прифронтовые города предлагают покупателям неслыханно доступное жилье.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине самые низкие цены на квартиры на первичном и вторичном рынках.

Реклама
Читайте также:

Где самые дешевые квартиры на вторичном рынке

Если вы ищете готовую квартиру для немедленного заселения, ваш взгляд должен остановиться на юго-восточных регионах, которые сейчас предлагают самые выгодные условия для покупки.

По данным портала ЛУН, Запорожье возглавляет рейтинг самых доступных городов: средняя стоимость всей квартиры на вторичном рынке здесь составляет всего 16 000 долларов. За последние полгода цена здесь упала на 6%.

Следующие города в рейтинге доступности демонстрируют цену в пределах 20 000-22 000 долларов.

Николаев предлагает квартиры в среднем за 20 000 долларов, при этом цена в городе оставалась стабильной.

Харьков и Сумы имеют одинаковую среднюю цену — 22 000 долларов. В Харькове цены не изменились, а в Сумах зафиксировано снижение на 4%.

 

Цены радуют покупателей — где в Украине самые дешевые квартиры - фото 1
Самые низкие цены на квартиры на вторичке. Графика: Новости.LIVE

Для сравнения: средняя стоимость квартиры в столице, Киеве, достигает 66 000 долларов (+ 8% роста), а в западной столице, Львове, — 67 000 долларов (+3% роста), что делает эти регионы самыми дорогими.

Где самые низкие цены на первичном рынке

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке новостроек, где покупатели ориентируются на цену за квадратный метр.

Запорожье снова является безоговорочным лидером дешевизны. Средняя цена здесь составляет всего 570 долларов за квадратный метр. При этом, как и на вторичке, здесь произошло наибольшее падение цены среди всех городов — минус 7%.

В тройку самых доступных городов на первичном рынке также вошли:

  • Сумы — 620 долл./кв. м, цена стабильна;
  • Харьков — 670 долл./кв. м, без изменений;
  • Николаев — 690 долл./кв. м, падение на 3%.
Цены радуют покупателей — где в Украине самые дешевые квартиры - фото 2
Самые низкие цены на первичке. Графика: Новини.LIVE

На противоположном конце ценового спектра находится Львов со средней ценой 1 380 долларов за квадрат и Киев с 1 290 долларов за квадрат — это вдвое дороже, чем в Запорожье.

Как отметила в комментарии Новини.LIVE риелтор Марина Куць, украинцы изменили свое отношение к покупке жилья, рассматривая его не просто как инвестиционный актив, а как средство обеспечения безопасности и стабильности для своей семьи.

Она подчеркивает, что этот приоритет повлияет на динамику рынка после завершения войны.

"Именно поэтому спрос после войны, по оценкам многих моих коллег, будет самым высоким в центральных и западных областях, а позже также в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные фонды будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — отмечает Куць.

Как сообщалось, в этом году стоимость жилья в Украине, несмотря на инфляцию и валютные колебания, остается одной из самых низких в Европе, что стало неожиданностью даже для аналитиков.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья является ключевым событием в жизни, однако даже идеально составленный договор купли-продажи не всегда обеспечивает полную безопасность. В случае признания сделки судом недействительной, существует риск потерять как приобретенную недвижимость, так и вложенные средства. Поэтому правовая защита в этой сфере является критически важной.

недвижимость Запорожье жилье купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации