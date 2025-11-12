Квартира по цене авто — где в Украине выгодно купить жилье

Люди с коробками. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Украине в ноябре 2025 года остается в условиях высокой волатильности, где цена напрямую зависит от ситуации с безопасностью. В то время как западные регионы и столица демонстрируют стабильность, а иногда и подорожание, прифронтовые города предлагают покупателям неслыханно доступное жилье.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине самые низкие цены на квартиры на первичном и вторичном рынках.

Где самые дешевые квартиры на вторичном рынке

Если вы ищете готовую квартиру для немедленного заселения, ваш взгляд должен остановиться на юго-восточных регионах, которые сейчас предлагают самые выгодные условия для покупки.

По данным портала ЛУН, Запорожье возглавляет рейтинг самых доступных городов: средняя стоимость всей квартиры на вторичном рынке здесь составляет всего 16 000 долларов. За последние полгода цена здесь упала на 6%.

Следующие города в рейтинге доступности демонстрируют цену в пределах 20 000-22 000 долларов.

Николаев предлагает квартиры в среднем за 20 000 долларов, при этом цена в городе оставалась стабильной.

Харьков и Сумы имеют одинаковую среднюю цену — 22 000 долларов. В Харькове цены не изменились, а в Сумах зафиксировано снижение на 4%.

Самые низкие цены на квартиры на вторичке. Графика: Новости.LIVE

Для сравнения: средняя стоимость квартиры в столице, Киеве, достигает 66 000 долларов (+ 8% роста), а в западной столице, Львове, — 67 000 долларов (+3% роста), что делает эти регионы самыми дорогими.

Где самые низкие цены на первичном рынке

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке новостроек, где покупатели ориентируются на цену за квадратный метр.

Запорожье снова является безоговорочным лидером дешевизны. Средняя цена здесь составляет всего 570 долларов за квадратный метр. При этом, как и на вторичке, здесь произошло наибольшее падение цены среди всех городов — минус 7%.

В тройку самых доступных городов на первичном рынке также вошли:

Сумы — 620 долл./кв. м, цена стабильна;

Харьков — 670 долл./кв. м, без изменений;

Николаев — 690 долл./кв. м, падение на 3%.

Самые низкие цены на первичке. Графика: Новини.LIVE

На противоположном конце ценового спектра находится Львов со средней ценой 1 380 долларов за квадрат и Киев с 1 290 долларов за квадрат — это вдвое дороже, чем в Запорожье.

Как отметила в комментарии Новини.LIVE риелтор Марина Куць, украинцы изменили свое отношение к покупке жилья, рассматривая его не просто как инвестиционный актив, а как средство обеспечения безопасности и стабильности для своей семьи.

Она подчеркивает, что этот приоритет повлияет на динамику рынка после завершения войны.

"Именно поэтому спрос после войны, по оценкам многих моих коллег, будет самым высоким в центральных и западных областях, а позже — также в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные фонды будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — отмечает Куць.

Как сообщалось, в этом году стоимость жилья в Украине, несмотря на инфляцию и валютные колебания, остается одной из самых низких в Европе, что стало неожиданностью даже для аналитиков.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья является ключевым событием в жизни, однако даже идеально составленный договор купли-продажи не всегда обеспечивает полную безопасность. В случае признания сделки судом недействительной, существует риск потерять как приобретенную недвижимость, так и вложенные средства. Поэтому правовая защита в этой сфере является критически важной.