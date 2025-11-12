Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни радують покупців — де в Україні найдешевші квартири

Ціни радують покупців — де в Україні найдешевші квартири

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:05
Оновлено: 16:55
Квартира за ціною авто — де в Україні вигідно купити житло
Люди з коробками. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні в листопаді 2025 року залишається в умовах високої волатильності, де ціна напряму залежить від безпекової ситуації. У той час як західні регіони та столиця демонструють стабільність, а подекуди й зростання, прифронтові міста пропонують покупцям нечувано доступне житло.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні найнижчі ціни на квартири на первинному та вторинному ринках.

Реклама
Читайте також:

Де найдешевші квартири на вторинному ринку

Якщо ви шукаєте готову квартиру для негайного заселення, ваш погляд має зупинитися на південно-східних регіонах, які зараз пропонують найвигідніші умови для купівлі.

За даними порталу ЛУН, Запоріжжя очолює рейтинг найдоступніших міст: середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку тут становить лише 16 000 доларів. За останні пів року ціна тут впала на 6%.

Наступні міста в рейтингу доступності демонструють ціну в межах 20 000-22 000 доларів.

Миколаїв пропонує квартири в середньому за 20 000 доларів, при цьому ціна у місті залишалася стабільною.

Харків та Суми мають однакову середню ціну — 22 000 доларів. У Харкові ціни не змінилися, а в Сумах зафіксовано зниження на 4%.

Ціни радують покупців — де в Україні найдешевші квартири - фото 1
Найнижчі ціни на квартири на вторинці. Графіка: Новини.LIVE

Для порівняння: середня вартість квартири у столиці, Києві, сягає 66 000 доларів (+8% зростання), а у західній столиці, Львові, — 67 000 доларів (+3% зростання), що робить ці регіони найдорожчими.

Де найнижчі ціни на первинному ринку

Аналогічна ситуація спостерігається і на ринку новобудов, де покупці орієнтуються на ціну за квадратний метр.

Запоріжжя знову є беззаперечним лідером дешевизни. Середня ціна тут становить лише 570 доларів за квадратний метр. При цьому, як і на вторинці, тут відбулося найбільше падіння ціни серед усіх міст — мінус 7%. 

До трійки найдоступніших міст на первинному ринку також увійшли:

  • Суми — 620 дол./кв. м, ціна стабільна;
  • Харків — 670 дол./кв. м, без змін;
  • Миколаїв — 690 дол./кв. м, падіння на 3%.

 

Ціни радують покупців — де в Україні найдешевші квартири - фото 2
ЗаголоНайнижчі ціни на первинці. Графіка: Новини.LIVEвок

На протилежному кінці цінового спектру знаходиться Львів з середньою ціною 1 380 доларів за квадрат та Київ з 1 290 доларів за квадрат — це вдвічі дорожче, ніж у Запоріжжі.

Як наголосила у коментарі Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, українці змінили своє ставлення до купівлі житла, розглядаючи його не просто як інвестиційний актив, а як засіб гарантування безпеки та стабільності для своєї родини.

Вона підкреслює, що цей пріоритет вплине на динаміку ринку після завершення війни. 

"Саме тому попит після війни, за оцінками багатьох моїх колег, буде найвищим у центральних і західних областях, а пізніше — також у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — зазначає Куць.

Як повідомлялось, цього року вартість житла в Україні, незважаючи на інфляцію та валютні коливання, залишається однією з найнижчих у Європі, що стало несподіванкою навіть для аналітиків. 

Також ми розповідали, що придбання житла є ключовою подією в житті, проте навіть ідеально складений договір купівлі-продажу не завжди забезпечує повну безпеку. У разі визнання угоди судом недійсною, існує ризик втратити як придбану нерухомість, так і вкладені кошти. Тому правовий захист у цій сфері є критично важливим.

нерухомість Запоріжжя житло купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації