Квартира за ціною авто — де в Україні вигідно купити житло

Люди з коробками. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні в листопаді 2025 року залишається в умовах високої волатильності, де ціна напряму залежить від безпекової ситуації. У той час як західні регіони та столиця демонструють стабільність, а подекуди й зростання, прифронтові міста пропонують покупцям нечувано доступне житло.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні найнижчі ціни на квартири на первинному та вторинному ринках.

Реклама

Читайте також:

Де найдешевші квартири на вторинному ринку

Якщо ви шукаєте готову квартиру для негайного заселення, ваш погляд має зупинитися на південно-східних регіонах, які зараз пропонують найвигідніші умови для купівлі.

За даними порталу ЛУН, Запоріжжя очолює рейтинг найдоступніших міст: середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку тут становить лише 16 000 доларів. За останні пів року ціна тут впала на 6%.

Наступні міста в рейтингу доступності демонструють ціну в межах 20 000-22 000 доларів.

Миколаїв пропонує квартири в середньому за 20 000 доларів, при цьому ціна у місті залишалася стабільною.

Харків та Суми мають однакову середню ціну — 22 000 доларів. У Харкові ціни не змінилися, а в Сумах зафіксовано зниження на 4%.

Найнижчі ціни на квартири на вторинці. Графіка: Новини.LIVE

Для порівняння: середня вартість квартири у столиці, Києві, сягає 66 000 доларів (+8% зростання), а у західній столиці, Львові, — 67 000 доларів (+3% зростання), що робить ці регіони найдорожчими.

Де найнижчі ціни на первинному ринку

Аналогічна ситуація спостерігається і на ринку новобудов, де покупці орієнтуються на ціну за квадратний метр.

Запоріжжя знову є беззаперечним лідером дешевизни. Середня ціна тут становить лише 570 доларів за квадратний метр. При цьому, як і на вторинці, тут відбулося найбільше падіння ціни серед усіх міст — мінус 7%.

До трійки найдоступніших міст на первинному ринку також увійшли:

Суми — 620 дол./кв. м, ціна стабільна;

Харків — 670 дол./кв. м, без змін;

Миколаїв — 690 дол./кв. м, падіння на 3%.

ЗаголоНайнижчі ціни на первинці. Графіка: Новини.LIVEвок

На протилежному кінці цінового спектру знаходиться Львів з середньою ціною 1 380 доларів за квадрат та Київ з 1 290 доларів за квадрат — це вдвічі дорожче, ніж у Запоріжжі.

Як наголосила у коментарі Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, українці змінили своє ставлення до купівлі житла, розглядаючи його не просто як інвестиційний актив, а як засіб гарантування безпеки та стабільності для своєї родини.

Вона підкреслює, що цей пріоритет вплине на динаміку ринку після завершення війни.

"Саме тому попит після війни, за оцінками багатьох моїх колег, буде найвищим у центральних і західних областях, а пізніше — також у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — зазначає Куць.

Як повідомлялось, цього року вартість житла в Україні, незважаючи на інфляцію та валютні коливання, залишається однією з найнижчих у Європі, що стало несподіванкою навіть для аналітиків.

Також ми розповідали, що придбання житла є ключовою подією в житті, проте навіть ідеально складений договір купівлі-продажу не завжди забезпечує повну безпеку. У разі визнання угоди судом недійсною, існує ризик втратити як придбану нерухомість, так і вкладені кошти. Тому правовий захист у цій сфері є критично важливим.