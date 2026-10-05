Наследство после смерти отца: как разделить жилье между детьми от разных браков

Женщина в квартире с детьми. Фото: Pexels

После смерти отца жилье может стать предметом спора, если наследниками являются дети от разных браков. В то же время закон не предоставляет преимущества ребенку только из-за того, что он родился в браке или вне его. Если наследование происходит по закону, дети относятся к первой очереди наследников и имеют равные права.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Равны ли права детей от разных браков

Если отец умер и не оставил завещания, наследование происходит по закону. В таком случае имущество распределяется в соответствии с установленной очередностью наследников.

К первой очереди относятся дети умершего, тот из супругов, кто его пережил, и родители. При этом Минюст отдельно подчеркивает: дети, родившиеся вне зарегистрированного брака, но в отношении которых юридически подтверждено отцовство, имеют такие же наследственные права, как и дети, рожденные в браке.

То есть если у мужчины были дети от двух разных браков, сам факт наличия разных браков не влияет на их право на наследство.

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Как разделят квартиру между детьми

Если квартира полностью принадлежала отцу, а наследниками первой очереди являются только двое его детей, каждый из них будет иметь право на равную долю наследства.

Например, если у мужчины остались сын от первого брака и дочь от второго, при отсутствии других наследников первой очереди они получат по половине наследственного имущества.

Если детей больше, наследственная доля соответственно распределяется между всеми наследниками первой очереди. По общему правилу доли наследников по закону равны.

В то же время это не означает, что квартира всегда автоматически делится между самими детьми.

Когда часть квартиры получит супруга

Если на момент смерти мужчина находился в браке, его жена также является наследницей первой очереди.

Поэтому, например, если после смерти мужа остались двое детей от разных браков и нынешняя жена, при отсутствии других обстоятельств наследниками первой очереди будут три человека.

В таком случае наследственная доля квартиры, как правило, делится между ними поровну.

Однако сначала необходимо установить, принадлежала ли вся квартира умершему. Если жилье было совместной собственностью супругов, в состав наследства входит доля, принадлежавшая именно умершему. Доля, принадлежащая другому супругу как его собственность, не является наследством.

Именно поэтому перед определением долей необходимо установить, когда и за какие средства была приобретена квартира и кто указан в качестве её владельца.

Может ли ребенок получить большую долю

Сам факт проживания с отцом не означает, что ребенок автоматически получит большую часть квартиры.

Также не имеет значения, с кем из родителей ребенок проживал после развода. Если юридически подтверждено, что он является ребенком умершего, он относится к первой очереди наследников.

Впрочем, наследники могут изменить размер долей по договоренности. Если речь идет о недвижимом имуществе, такая договоренность должна быть оформлена в письменном виде и заверена нотариусом.

Например, наследники могут договориться, что квартира останется одному из них, а остальные получат другое имущество или урегулируют свои права иным способом.

Что делать наследникам после смерти отца

Наследникам необходимо обратиться к нотариусу и оформить свои права на наследство. Важно определить круг наследников, состав наследственного имущества и долю умершего в совместном имуществе, если квартира принадлежала супругам.

Закон предусматривает очередность наследования: следующая очередь получает право на наследство, если нет наследников предыдущей очереди, они лишены права наследования, не приняли наследство или отказались от него.

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