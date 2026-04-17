Квартиры украинцев начнут изымать уже с июля: кто рискует потерять жилье

Люди с коробками и дом. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуация с недвижимостью на временно оккупированных территориях становится критической, поскольку захватчики установили жесткий дедлайн для переоформления документов. Жители Мариуполя и других городов оказались перед угрозой потерять крышу над головой уже в ближайшие месяцы.

Оккупационная администрация игнорирует даже собственные федеральные законы, пытаясь ускорить процесс отъема имущества у законных владельцев, рассказал и.о. главы Мариупольского райсовета Вадим Пикуз в эфире День.LIVE.

Почему могут забрать жилье на ВОТ после июля

Речь идет о механизме так называемой "национализации". Недвижимость признают "бесхозной", даже если владелец там проживает. Достаточно отказа от перерегистрации или невозможности ее пройти.

"С 1 июля 2026 года, если вы не успеете переоформить свое жилье, то у вас его забирают, вас выселяют, жилье национализируют и они образуют реестр бесхозного жилья, как они его называют", — пояснил Пикуз.

При этом оккупационные власти игнорируют даже собственные сроки, ведь в РФ декларируется возможность оформления до 2028 года. На местах действует другой дедлайн.

Почему отказывают в переоформлении жилья

Даже те люди, которые под давлением обстоятельств решили пойти на условия оккупантов, сталкиваются с откровенным саботажем. Система работает на то, чтобы "национализировать" как можно больше квартир. Формальные ошибки в документах, несоответствие кодов или просто надуманные основания становятся причиной для отказа.

По словам Пикуза, собственники часто оказываются в тупике.

"В договоре ошибка, поддельные документы, неправильный какой-то код и отказывают в перерегистрации. Люди просто не знают, что делать. И с 1 июля сказали всем, что у кого не будет документов, всех будут выселять", — рассказал он.

Снос домов в Мариуполе

Отдельно действует механизм сноса жилья. Создаются специальные комиссии, которые признают дома аварийными, даже если там остаются уцелевшие подъезды и живут люди. Если затраты на восстановление кажутся им слишком большими, здание просто сносят, а жильцов выставляют за дверь.

"Например, полдома цело, но если восстановление дорогое — дом сносят", — говорит Пикуз.

На месте некоторых объектов возводят новое жилье, но не для местных. Его продают через ипотеку или передают так называемым "беженцам" из РФ.

Как меняется рынок недвижимости в Мариуполе

В 2024-2025 годах наблюдался искусственный всплеск цен. По словам Пикуза, двухкомнатные квартиры могли стоить около 80 тысяч долларов — дороже, чем до войны.

Сейчас же спрос стремительно падает. Люди боятся покупать ипотечное жилье, понимая, что ВСУ могут вернуться, а застройщики просто не завершат проекты.

Одновременно оккупационные власти пытаются искусственно изменить демографию, завозя в Мариуполь людей из самых отдаленных уголков РФ — Сибири или Тюмени.

"Они их переселяют сюда, дают им дома, которые они уже забрали, и еще им платят выплаты. И есть куча видео, где там женщина говорит: я беженка из России, мы переехали в Бердянск, живем здесь, все классно... мне 10 тысяч рублей платят пособия", — резюмирует Пикуз.

Он также предупреждает, что в ближайшие месяцы давление на владельцев жилья будет только усиливаться, а количество случаев изъятия недвижимости будет расти.

Несмотря на произвол врага, важно сохранять холодный ум и действовать в правовом поле: тщательная фиксация каждого преступления сегодня станет фундаментом для возвращения собственности и взыскания компенсаций в будущем.

Также Новини.LIVE рассказывали, что передать право собственности на недвижимость в оккупации через договор дарения юридически возможно, ведь прямых законодательных запретов для этого нет. Однако на практике этот процесс сопровождается многочисленными рисками, поэтому успех процедуры полностью зависит от готовности конкретного нотариуса взяться за дело и идеального состояния имеющихся документов.