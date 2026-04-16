Как действовать украинцам, если оккупанты захватили жилье на ВОТ: инструкция для владельцев

Ситуация с жильем на временно оккупированных территориях остается одной из самых болезненных тем для тысяч украинских семей. Оккупационные администрации продолжают практику так называемой "национализации", отбирая квартиры и дома у законных владельцев. Однако даже в такой сложной ситуации не стоит опускать руки, ведь существуют четкие юридические механизмы защиты своих прав.

Главное — правильно зафиксировать преступление, чтобы в будущем получить компенсацию и восстановить справедливость, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Что делать, если жилье на ВОТ захватили

В случае захвата или переоформления жилья действовать нужно без промедлений. Первое — не пытаться решить вопрос лично на оккупированной территории.

"В первую очередь, ни в коем случае не стоит ехать на оккупированные территории, чтобы подтвердить свое право собственности на квартиру или другое имущество, продать его или переоформить", — отмечает Орлов.

По его словам, такие поездки представляют серьезную угрозу безопасности и не дают юридического результата. Украинское законодательство не признает никаких действий оккупационных властей.

Читайте также:

Где взять документы на квартиру в оккупации

Первый шаг к защите — это сбор доказательств. Даже если оригиналы документов остались дома, старайтесь найти копии, фото или выписки. Вам понадобятся договоры купли-продажи, свидетельства о наследстве, технические паспорта или даже старые квитанции за коммуналку.

Обязательно проверьте, внесено ли ваше жилье в Государственный реестр вещных прав. Это легко сделать через приложение "Дія". Если данных там нет, процедуру внесения стоит пройти как можно скорее, ведь без этого подать заявку на международную помощь будет невозможно.

Также собирайте любую информацию о "новых хозяевах": скриншоты из чатов, сообщения соседей или фото из оккупационных пабликов.

Как подать заявление о захвате имущества

Захват жилья — это уголовное преступление, и о нем должны знать наши правоохранительные органы. Вы можете обратиться в Национальную полицию, СБУ или прокуратуру дистанционно.

В обращении четко опишите, что произошло: кто именно заехал в ваше жилье (военные или гражданские), когда вы об этом узнали и по какому адресу находится объект. Фиксация в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) — это ваш официальный статус потерпевшего, который станет ключевым аргументом в судах.

Реестр убытков для украинцев

В 2026 году активно работает Международный реестр убытков. В нем есть специальная категория А.3.6, которая касается именно потери доступа и контроля над недвижимостью на ВОТ.

Кроме того, обязательно сообщите о ситуации омбудсмену Украины. Это поможет зафиксировать факт нарушения прав человека на международном уровне.

"Любые действия, документы и требования оккупационных властей являются незаконными и не имеют никаких юридических последствий. Каждое преступление должно быть зафиксировано. Каждая потеря — возмещена", — резюмирует Орлов.

По его словам, главная задача - не вернуть жилье немедленно, а юридически закрепить факт нарушения. Это основа для будущих компенсаций и судебных решений. Чем раньше собственник начнет действовать, тем больше шансов защитить свои права после деоккупации.

Как сообщали Новини.LIVE, сотни тысяч украинцев вынуждены строить жизнь заново из-за потери домов в результате войны. Программа "єВідновлення" остается основным механизмом поддержки, однако теперь действуют обновленные тарифы на ремонтные работы и скорректированные критерии для начисления выплат. Сейчас государство перешло на новые стандарты оценки ущерба, что непосредственно влияет на итоговый размер финансовой помощи.

Также Новини.LIVE рассказывали, что жители неприватизированных квартир в Украине фактически лишены социальной защиты, поскольку статус нанимателя не дает права на государственные компенсации за разрушение имущества. В результате обстрелов такие люди оказываются на улице без всяких шансов на возмещение убытков, которые выплачивают только официальным владельцам.