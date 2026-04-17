Квартири українців почнуть вилучати вже з липня: хто ризикує втратити житло

ЛЮди з коробками та будинок.

Ситуація з нерухомістю на тимчасово окупованих територіях стає критичною, оскільки загарбники встановили жорсткий дедлайн для переоформлення документів. Жителі Маріуполя та інших міст опинилися перед загрозою втратити дах над головою вже найближчими місяцями.

Окупаційна адміністрація ігнорує навіть власні федеральні закони, намагаючись прискорити процес відбирання майна у законних власників, розповів в.о. голови Маріупольської райради Вадим Пікуз в ефірі День.LIVE.

Чому можуть забрати житло на ТОТ після липня

Йдеться про механізм так званої "націоналізації". Нерухомість визнають "безхазяйною", навіть якщо власник там проживає. Достатньо відмови від перереєстрації або неможливості її пройти.

"З 1 липня 2026 року, якщо ви не встигнете переоформити своє житло, то у вас його забирають, вас виселяють, житло націоналізують і вони утворюють реєстр безхозного житла, як вони його називають", — пояснив Пікуз.

При цьому окупаційна влада ігнорує навіть власні терміни, адже в РФ декларується можливість оформлення до 2028 року. На місцях діє інший дедлайн.

Чому відмовляють у переоформленні житла

Навіть ті люди, які під тиском обставин вирішили піти на умови окупантів, стикаються з відвертим саботажем. Система працює на те, щоб "націоналізувати" якомога більше квартир. Формальні помилки в документах, невідповідність кодів або просто надумані підстави стають причиною для відмови.

За словами Пікуза, власники часто опиняються в глухому куті.

"В договорі помилка, підроблені документи, неправильний якийсь код і відмовляють у перереєстрації. Люди просто не знають, що робити. І з 1 липня сказали всім, що в кого не буде документів, всіх будуть виселяти", — розповів він.

Знесення будинків у Маріуполі

Окремо діє механізм знесення житла. Створюються спеціальні комісії, які визнають будинки аварійними, навіть якщо там залишаються вцілілі під’їзди та живуть люди. Якщо витрати на відновлення здаються їм завеликими, будівлю просто зносять, а мешканців виставляють за двері.

"Наприклад, пів будинку ціло, але якщо відновлення дороге — будинок зносять", — каже Пікуз.

На місці деяких об’єктів зводять нове житло, але не для місцевих. Його продають через іпотеку або передають так званим "біженцям" з РФ.

Як змінюється ринок нерухомості в Маріуполі

У 2024-2025 роках спостерігався штучний сплеск цін. За словами Пікуза, двокімнатні квартири могли коштувати близько 80 тисяч доларів — дорожче, ніж до війни.

Зараз же попит стрімко падає. Люди бояться купувати іпотечне житло, розуміючи, що ЗСУ можуть повернутися, а забудовники просто не завершать проєкти.

Одночасно окупаційна влада намагається штучно змінити демографію, завозячи в Маріуполь людей з найвіддаленіших куточків РФ — Сибіру чи Тюмені.

"Вони їх переселяють сюди, дають їм домівки, котрі вони вже забрали, і ще їм платять виплати. І є купа відео, де там жінка каже: я біженка з Росії, ми переїхали в Бердянськ, живемо тут, все класно... мені 10 тисяч рублів платять допомоги", — резюмує Пікуз.

Він також попереджає, що у найближчі місяці тиск на власників житла лише посилюватиметься, а кількість випадків вилучення нерухомості зростатиме.

Як повідомляли Новини.LIVE, що питання нерухомості на ТОТ — це справжній біль для тисяч українців, чиє майно загарбники нахабно намагаються "націоналізувати". Попри свавілля ворога, важливо зберігати холодний розум і діяти в правовому полі: ретельна фіксація кожного злочину сьогодні стане фундаментом для повернення власності та стягнення компенсацій у майбутньому.

Також Новини.LIVE розповідали, що передати право власності на нерухомість в окупації через договір дарування юридично можливо, адже прямих законодавчих заборон для цього немає. Проте на практиці цей процес супроводжується численними ризиками, тому успіх процедури повністю залежить від готовності конкретного нотаріуса взятися за справу та ідеального стану наявних документів.