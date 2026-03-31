Украина способна обеспечить миллион ипотек: в НБУ назвали перспективы

Дата публикации 31 марта 2026 19:36
Украина способна обеспечить миллион ипотек: в НБУ назвали перспективы
Дома в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине ипотечный рынок снова оказался в фокусе внимания — на этот раз из-за амбициозной идеи масштабирования до миллиона кредитов. В Нацбанке считают, что финансовая система к этому готова, однако ключевые ограничения лежат вне банков. Речь идет о рисках строительства, законодательных барьерах и нестабильности рынка.

Именно эти факторы определят, станет ли ипотека массовым продуктом в ближайшие годы, сообщила директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова во время First Affordable Mortgage Forum, передает корреспондент Новини.LIVE.

Готовы ли банки к массовой ипотеке в Украине

В НБУ отмечают: финансовая система имеет достаточный ресурс для масштабирования. Банки обладают ликвидностью, капиталом и технологиями для быстрой выдачи кредитов.

"Банковская система точно готова к тому, чтобы обеспечить кредитование", — подчеркнула Дадашова.

При этом речь идет не только о технической готовности. Банки имеют экспертизу оценки рисков и способны работать с большими объемами клиентов. Но это лишь часть системы.

Почему ипотеку сложно масштабировать в Украине

Главная проблема — неопределенность рисков в строительстве. Девелоперский рынок до сих пор остается нестабильным, а контроль за реализацией проектов — ограниченным.

"Риски невозможно оценить, потому что они неконтролируемы", — отмечает Дадашова.

Из-за этого банки не могут уверенно прогнозировать результат даже в среднесрочной перспективе. А без понятных рисков массовая ипотека невозможна.

Что сдерживает развитие ипотеки после 2022 года

Отдельный барьер — вопрос неплатежеспособности заемщиков. Банки должны четко понимать, как действовать в случае просрочек или отказа платить.

Рынок реагирует на это очень чувствительно: как только появляются понятные правила, кредитование оживляется. Если же регулирование нечеткое - банки будут сворачивать активность.

Какова роль государственной поддержки ипотеки

Государственные программы могут ускорить развитие, но не способны заменить рынок.

"Государственная поддержка не может собой полностью заместить все проблемы", — отметила Дадашова.

Речь идет о вспомогательном инструменте: субсидирование ставок, поддержка отдельных категорий, стимулирование спроса. Но без системных изменений это не даст долгосрочного эффекта.

Что нужно для запуска миллиона ипотек

В НБУ выделяют три базовых условия:

  • контролируемое и прозрачное строительство;
  • четкое законодательство по защите прав кредиторов;
  • сбалансированная государственная поддержка.

Только после этого, отмечает Дадашова, можно говорить о полноценном рынке и масштабировании до миллионов кредитов.

Как сообщали Новини.LIVE, ипотека позволяет приобрести жилье в кредит на длительный срок, однако до полного расчета недвижимость остается под залогом у банка. В случае длительной неуплаты долгов финансовое учреждение имеет законное право изъять объект и выселить жителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что, покупая квартиру в новостройке, вы можете обнаружить, что сделку предлагают заключить не непосредственно с девелопером, а через сторонние структуры или физлиц. Хотя такую практику часто называют привычной, юристы отмечают, что подобные схемы существенно повышают риски остаться и без денег, и без жилья. Соглашаясь на посредничество фондов или кооперативов, инвестор фактически теряет прямые рычаги влияния на застройщика в случае проблем со строительством.

НБУ ипотека купить квартиру
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
