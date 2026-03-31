Україна здатна забезпечити мільйон іпотек: в НБУ назвали перспективи

Будинки у центрі Києва.

В Україні іпотечний ринок знову опинився у фокусі уваги — цього разу через амбітну ідею масштабування до мільйона кредитів. У Нацбанку вважають, що фінансова система до цього готова, однак ключові обмеження лежать поза банками. Йдеться про ризики будівництва, законодавчі бар’єри та нестабільність ринку.

Саме ці фактори визначать, чи стане іпотека масовим продуктом у найближчі роки, повідомила директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова під час First Affordable Mortgage Forum, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чи готові банки до масової іпотеки в Україні

У НБУ наголошують: фінансова система має достатній ресурс для масштабування. Банки володіють ліквідністю, капіталом і технологіями для швидкої видачі кредитів.

"Банківська система точно готова до того, щоб забезпечити кредитування", — підкреслила Дадашова.

Водночас йдеться не лише про технічну готовність. Банки мають експертизу оцінки ризиків і здатні працювати з великими обсягами клієнтів. Але це лише частина системи.

Читайте також:

Чому іпотеку складно масштабувати в Україні

Головна проблема — невизначеність ризиків у будівництві. Девелоперський ринок досі залишається нестабільним, а контроль за реалізацією проєктів — обмеженим.

"Ризики неможливо оцінити, тому що вони неконтрольовані", — зазначає Дадашова.

Через це банки не можуть впевнено прогнозувати результат навіть у середньостроковій перспективі. А без зрозумілих ризиків масова іпотека неможлива.

Що стримує розвиток іпотеки після 2022 року

Окремий бар’єр — питання неплатоспроможності позичальників. Банки мають чітко розуміти, як діяти у випадку прострочень або відмови платити.

Ринок реагує на це дуже чутливо: як тільки з’являються зрозумілі правила, кредитування пожвавлюється. Якщо ж регулювання нечітке — банки згортатимуть активність.

Яка роль державної підтримки іпотеки

Державні програми можуть пришвидшити розвиток, але не здатні замінити ринок.

"Державна підтримка не може собою повністю замістити всі проблеми", — наголосила Дадашова.

Йдеться про допоміжний інструмент: субсидування ставок, підтримка окремих категорій, стимулювання попиту. Але без системних змін це не дасть довгострокового ефекту.

Що потрібно для запуску мільйона іпотек

У НБУ виділяють три базові умови:

контрольоване та прозоре будівництво;

чітке законодавство щодо захисту прав кредиторів;

збалансована державна підтримка.

Лише після цього, наголошує Дадашова, можна говорити про повноцінний ринок і масштабування до мільйонів кредитів.

Як повідомляли Новини.LIVE, іпотека дає змогу придбати житло у кредит на тривалий термін, проте до повного розрахунку нерухомість залишається під заставою у банку. У разі тривалої несплати боргів фінансова установа має законне право вилучити об'єкт та виселити мешканців.

Також Новини.LIVE розповідали, що, купуючи квартиру в новобудові, ви можете виявити, що угоду пропонують укласти не безпосередньо із девелопером, а через сторонні структури чи фізосіб. Хоча таку практику часто називають звичною, юристи наголошують, що подібні схеми суттєво підвищують ризики залишитися і без грошей, і без житла. Погоджуючись на посередництво фондів чи кооперативів, інвестор фактично втрачає прямі важелі впливу на забудовника у разі проблем із будівництвом.