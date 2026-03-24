Українцям розповіли, які квартири подорожчають на 30%

Новобудови на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році ринок житла в Україні залишається нестабільним і вибірковим. Попри очікування загального зростання, подорожчання стосується не всіх квартир. Найбільше змінюються ціни саме в новобудовах, де пропозиція обмежена.

Як зазначила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE, ключову роль відіграє не просто локація, а здатність забудовника довести проєкт до кінця.

Дефіцит як двигун цін на квартири

Головна проблема первинного ринку зараз — критична нестача якісних проєктів. Через постійні затримки терміни очікування ключів розтягнулися на роки. Як зазначає Вікторія Берещак:

"Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК зараз сягають 18-24 місяців", — каже експертка.

Саме цей дефіцит готового або майже готового житла робить новобудови дефіцитним товаром. У результаті ми бачимо аномальні цифри в окремих сегментах. Прогнози про зростання вартості на 30% — це не фантастика, а реальність для об'єктів з високим темпом робіт.

"Подорожчання нерухомості на 30%, яке прогнозують деякі експерти, буде стосуватися окремих комплексів, які продовжують будувати", — підкреслює Берещак.

Ремонт, дорожчий за стіни

Окремим фактором подорожчання є ремонт. Брак кваліфікованих майстрів та енергетичні виклики призвели до того, що кошторис на ремонт іноді стає співмірним із ціною самої квартири.

"Ремонт сьогодні не 30% від вартості квартири, він сягає 50%, а подекуди і 70%", — констатує фахівчиня.

Це докорінно змінює математику інвестування. Покупець має розуміти: ціна в прайсі забудовника — це лише половина (а іноді й менше) реального бюджету для переїзду.

Берещак наголошує, що інтерес до новобудов нікуди не зник, але він став "розумнішим". Інвестори більше не купують "картинки" — вони купують динаміку на будмайданчику.

Ринок остаточно розділився на ліквідні проєкти, що стрімко зростають у ціні, та "завмерлі" об'єкти, які ризикують роками чекати на своїх мешканців.

Як повідомлялось, попри жвавий попит на українському ринку нерухомості у 2026 році, покупцям варто бути гранично обережними через фінансову нестабільність забудовників та суворий нагляд за транзакціями. У таких умовах ретельний аудит документів стає не просто формальністю, а єдиним надійним способом захистити свої інвестиції від прихованих загроз.

Також ми розповідали, що земля біля багатоповерхівок в Україні часто стає об’єктом маніпуляцій, оскільки мешканці зазвичай не оформлюють право власності на прибудинкову територію. Через цю юридичну прогалину під вашими вікнами може раптово з’явитися черговий кіоск чи прибудова, і закон буде на боці забудовника.

Часті питання

Як дізнатись оціночну вартість квартири в Україні?

Найпростіше скористатися сервісом автоматичної оцінки на сайті Фонду держмайна. Достатньо ввести параметри житла, і система миттєво сформує електронну довідку. Якщо ж ціна здається неринковою, варто звернутися до сертифікованого оцінювача для підготовки індивідуального звіту, який врахує стан ремонту та особливості будинку.

Як зайти в реєстр нерухомості у 2026 році?

Найшвидший спосіб — через портал "Дія". Авторизуйтесь за допомогою КЕП або Дія.Підпису, оберіть послугу "Інформація з Державного реєстру речових прав" і вкажіть адресу, кадастровий номер або РНОКПП власника. Сплатіть збір (близько 42 грн), і за кілька хвилин PDF-витяг з’явиться в кабінеті.

Також доступний вхід через Кабінет електронних сервісів Мін’юсту.