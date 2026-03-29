Украинцев предупредили о рисках ломания дверей соседей при форс-мажоре

Многоэтажки на левом берегу Киева.

В Украине в многоэтажках аварии случаются регулярно — от затоплений до запаха газа. В критический момент люди часто действуют эмоционально, пытаясь спасти свое имущество любой ценой. Но именно такие действия могут обернуться серьезными юридическими последствиями.

Закон четко определяет границы дозволенного даже в чрезвычайных ситуациях, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Топора.

"Не каждое подтопление означает аварию, требующую немедленного проникновения в соседнюю квартиру", — отмечает он.

Почему нельзя ломать двери соседей

Неприкосновенность жилья — базовое право, гарантированное Конституцией Украины. Самовольное проникновение, даже с благими намерениями, может квалифицироваться как нарушение закона.

"Даже если намерения были хорошими, самовольная поломка двери является грубым нарушением", — объясняет Топор.

Это означает риск уголовной или гражданской ответственности, включая возмещение ущерба.

Что делать при затоплении квартиры

Не каждая протечка является критической. Часто причина — бытовые ситуации: неисправная техника или переполненная ванна.

Порядок действий должен быть холодным и рассудительным:

Сразу звоните в ОСМД или управляющему. Ищите владельца (через чаты дома или соседей). Обязательно фиксируйте все на видео — это ваше главное доказательство. Составляйте акт вместе с представителями дома.

В то же время сам факт того, что у вас мокрый потолок, еще не дает права заходить в чужую собственность.

Когда заходить в чужую квартиру все же можно

Исключения существуют, но они четко ограничены. Если есть реальная угроза — пожар, утечка газа или масштабный прорыв — доступ возможен только при участии:

полиции:

аварийных служб:

представителя управляющего:

свидетелей.

Все действия документируются, чтобы избежать злоупотреблений и споров.

Какие последствия самовольных действий

Даже в стрессовой ситуации нарушение процедуры не освобождает от ответственности. Человек, который сломал дверь, может компенсировать ремонт, моральный ущерб и даже отвечать перед законом.

"Даже в критических обстоятельствах самовольные действия не освобождают от ответственности", — подчеркивает Топор.

Поэтому привлечение служб и фиксация каждого шага помогут не только спасти имущество, но и избежать значительно больших потерь в будущем.

Частые вопросы

Что сделать, чтобы не слышать соседей сверху?

Лучший способ — договориться с ними о плавающей стяжке или толстой подложке под ламинат. Если же ремонт у соседей невозможен, обустройте у себя подвесной потолок на виброподвесах с использованием минеральной ваты.

Дополнительно помогут мягкая мебель и плотные шторы, поглощающие эхо.

Что делать с неадекватными соседями?

Действуйте по алгоритму: сначала попробуйте спокойный диалог. Если не помогает — фиксируйте нарушения на видео и вызывайте полицию. Обязательно подайте жалобу в ОСМД или в местный совет.

В сложных случаях инициируйте коллективный иск в суд. Главное — документируйте каждый случай агрессии или шума.