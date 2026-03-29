Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Украинцев предупредили о рисках ломания дверей соседей при форс-мажоре

Украинцев предупредили о рисках ломания дверей соседей при форс-мажоре

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 09:15
Украинцев предупредили о рисках ломания дверей соседей при форс-мажоре
Многоэтажки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине в многоэтажках аварии случаются регулярно — от затоплений до запаха газа. В критический момент люди часто действуют эмоционально, пытаясь спасти свое имущество любой ценой. Но именно такие действия могут обернуться серьезными юридическими последствиями.

Закон четко определяет границы дозволенного даже в чрезвычайных ситуациях, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Топора.

"Не каждое подтопление означает аварию, требующую немедленного проникновения в соседнюю квартиру", — отмечает он.

Почему нельзя ломать двери соседей

Неприкосновенность жилья — базовое право, гарантированное Конституцией Украины. Самовольное проникновение, даже с благими намерениями, может квалифицироваться как нарушение закона.

"Даже если намерения были хорошими, самовольная поломка двери является грубым нарушением", — объясняет Топор.

Это означает риск уголовной или гражданской ответственности, включая возмещение ущерба.

Что делать при затоплении квартиры

Не каждая протечка является критической. Часто причина — бытовые ситуации: неисправная техника или переполненная ванна.

Порядок действий должен быть холодным и рассудительным:

  1. Сразу звоните в ОСМД или управляющему.
  2. Ищите владельца (через чаты дома или соседей).
  3. Обязательно фиксируйте все на видео — это ваше главное доказательство.
  4. Составляйте акт вместе с представителями дома.

В то же время сам факт того, что у вас мокрый потолок, еще не дает права заходить в чужую собственность.

Когда заходить в чужую квартиру все же можно

Исключения существуют, но они четко ограничены. Если есть реальная угроза — пожар, утечка газа или масштабный прорыв — доступ возможен только при участии:

  • полиции:
  • аварийных служб:
  • представителя управляющего:
  • свидетелей.

Все действия документируются, чтобы избежать злоупотреблений и споров.

Какие последствия самовольных действий

Даже в стрессовой ситуации нарушение процедуры не освобождает от ответственности. Человек, который сломал дверь, может компенсировать ремонт, моральный ущерб и даже отвечать перед законом.

"Даже в критических обстоятельствах самовольные действия не освобождают от ответственности", — подчеркивает Топор.

Поэтому привлечение служб и фиксация каждого шага помогут не только спасти имущество, но и избежать значительно больших потерь в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, соседские отношения в многоэтажках наконец переросли формат бесконечных споров в чатах ОСМД. Теперь право на покой закреплено на законодательном уровне, поэтому тишина в доме стала не результатом доброй воли жильцов, а обязательной нормой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что общие коридоры в многоэтажках — это территория общего доступа, где частные интересы ограничиваются строгими правилами. Даже при полном согласии соседей здесь запрещено загромождать пространство личными вещами, поскольку это прямо нарушает требования пожарной безопасности и нормы содержания дома.

Частые вопросы

Что сделать, чтобы не слышать соседей сверху?

Лучший способ — договориться с ними о плавающей стяжке или толстой подложке под ламинат. Если же ремонт у соседей невозможен, обустройте у себя подвесной потолок на виброподвесах с использованием минеральной ваты.

Дополнительно помогут мягкая мебель и плотные шторы, поглощающие эхо.

Что делать с неадекватными соседями?

Действуйте по алгоритму: сначала попробуйте спокойный диалог. Если не помогает — фиксируйте нарушения на видео и вызывайте полицию. Обязательно подайте жалобу в ОСМД или в местный совет.

В сложных случаях инициируйте коллективный иск в суд. Главное — документируйте каждый случай агрессии или шума.

квартира соседство многоэтажка
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации