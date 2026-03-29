Українців попередили про ризики ламання дверей сусідів при форс-мажорі

Багатоповерхівки на лівому березі Києва.

В Україні у багатоповерхівках аварії трапляються регулярно — від затоплень до запаху газу. У критичний момент люди часто діють емоційно, намагаючись врятувати своє майно будь-якою ціною. Але саме такі дії можуть обернутися серйозними юридичними наслідками.

Закон чітко визначає межі дозволеного навіть у надзвичайних ситуаціях, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Івана Топора.

"Не кожне підтоплення означає аварію, що потребує негайного проникнення до сусідньої квартири", — наголошує він.

Чому не можна ламати двері сусідів

Недоторканність житла — базове право, гарантоване Конституцією України. Самовільне проникнення, навіть із благими намірами, може кваліфікуватися як порушення закону.

"Навіть якщо наміри були хорошими, самовільне ламання дверей є грубим порушенням", — пояснює Топор.

Це означає ризик кримінальної або цивільної відповідальності, включно з відшкодуванням збитків.

Що робити при затопленні квартири

Не кожна протікання є критичною. Часто причина — побутові ситуації: несправна техніка або переповнена ванна. Порядок дій має бути холодним і розважливим:

Одразу дзвоніть в ОСББ або управителю. Шукайте власника (через чати будинку чи сусідів). Обов'язково фіксуйте все на відео — це ваш головний доказ. Складайте акт разом із представниками будинку.

Водночас сам факт того, що у вас мокра стеля, ще не дає права заходити в чужу власність.

Коли заходити до чужої квартири все ж таки можна

Винятки існують, але вони чітко обмежені. Якщо є реальна загроза — пожежа, витік газу або масштабний прорив — доступ можливий лише за участі:

поліції:

аварійних служб:

представника управителя:

свідків.

Усі дії документуються, щоб уникнути зловживань і суперечок.

Які наслідки самовільних дій

Навіть у стресовій ситуації порушення процедури не звільняє від відповідальності. Людина, яка зламала двері, може компенсувати ремонт, моральну шкоду і навіть відповідати перед законом.

"Навіть у критичних обставинах самовільні дії не звільняють від відповідальності", — підкреслює Топор.

Тому залучення служб і фіксація кожного кроку допоможуть не лише врятувати майно, а й уникнути значно більших втрат у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, сусідські відносини у багатоповерхівках нарешті переросли формат нескінченних суперечок у чатах ОСББ. Тепер право на спокій закріплене на законодавчому рівні, тому тиша в домі стала не результатом доброї волі мешканців, а обов'язковою нормою.

Також Новини.LIVE розповідали, що спільні коридори в багатоповерхівках — це територія загального доступу, де приватні інтереси обмежуються суворими правилами. Навіть за повної згоди сусідів тут заборонено захаращувати простір особистими речами, оскільки це прямо порушує вимоги пожежної безпеки та норми утримання будинку.

Часті питання

Що зробити, щоб не чути сусідів зверху?

Найкращий спосіб — домовитися з ними про плаваючу стяжку або товсту підкладку під ламінат. Якщо ж ремонт у сусідів неможливий, облаштуйте у себе підвісну стелю на вібропідвісах із використанням мінеральної вати.

Додатково допоможуть м’які меблі та щільні штори, що поглинають відлуння.

Що робити з неадекватними сусідами?

Дійте за алгоритмом: спочатку спробуйте спокійний діалог. Якщо не допомагає — фіксуйте порушення на відео та викликайте поліцію. Обов’язково подайте скаргу в ОСББ або до місцевої ради.

У складних випадках ініціюйте колективний позов до суду. Головне — документуйте кожен випадок агресії чи шуму.