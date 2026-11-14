Мужчина открывает приложение Дія на ноутбуке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру или дом через портал Дія, не посещая государственные учреждения. Услуга бесплатна и доступна владельцам недвижимости, оформленной до 2013 года. В то же время есть несколько важных условий, которые стоит учесть перед подачей заявления, в частности касательно совладельцев имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Дія.

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Кто может зарегистрировать право собственности через Дію

Онлайн-услуга предназначена для украинцев, которые приобрели право собственности на недвижимость до создания Государственного реестра вещных прав в 2013 году. Речь идет о случаях, когда документы на квартиру, дом или другой объект оформлены, но информация о праве собственности еще не внесена в электронный реестр.

Заявитель обязательно должен быть одним из владельцев недвижимости. Услуга доступна в Киеве и всех областях Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

Для подачи заявления потребуются:

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квалифицированная электронная подпись (КЭП);

документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость;

отсканированные копии документов в формате PDF.

Подача электронного заявления занимает примерно 10 минут. Сама государственная регистрация является бесплатной.

Как зарегистрировать недвижимость онлайн

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія с помощью КЭП. После входа следует проверить личные данные и, при необходимости, обновить их.

Далее необходимо:

Выбрать услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Заполнить электронное заявление. Загрузить документы, подтверждающие право собственности на объект, оформленное до 1 января 2013 года. Проверить правильность указанной информации. Подписать сформированное заявление электронной подписью.

После подачи документов статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете. Результат также приходит на электронную почту, указанную при оформлении.

Требуется ли согласие совладельцев и сколько времени ждать регистрации

Отдельно стоит учесть ситуацию, когда недвижимость принадлежит нескольким людям. Для регистрации собственного права согласие других совладельцев не требуется. Однако заявитель может зарегистрировать только свое право собственности — остальные совладельцы должны подавать заявления самостоятельно.

Стандартный срок государственной регистрации составляет до 5 рабочих дней. Однако в отдельных случаях оформление может затянуться до 35 рабочих дней.

Это возможно, если право собственности ранее было зарегистрировано только на бумажных носителях в Бюро технической инвентаризации (БТИ). В таком случае государственный регистратор направляет запрос для проверки информации. Такая процедура может длиться до 30 рабочих дней, после чего предусмотрено еще до 5 рабочих дней на завершение регистрации.

Поэтому владельцам старой недвижимости следует учитывать возможность дополнительной проверки и не рассчитывать, что внесение сведений в реестр обязательно завершится за несколько дней.

Имеет ли электронная выписка юридическую силу

По завершении процедуры владелец получает результат в цифровом формате. Важно, что бумажная выписка при подаче онлайн-заявления не выдается.

В то же время электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Его можно скачать из личного кабинета, распечатать и использовать для подтверждения зарегистрированного права собственности.

Если адрес недвижимости изменился в связи с переименованием улицы, района или населенного пункта, при подаче заявления необходимо указать актуальный адрес. Регистратор проверит информацию по документам, которые заявитель приложил к электронному заявлению.

Если же по истечении установленных сроков уведомление о результате не поступило, можно обратиться в орган, в который подавали заявление, или позвонить на горячую линию Министерства юстиции Украины: +380 44 364-23-93.

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