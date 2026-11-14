Чоловік відкриває застосунок Дія на ноутбуці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть зареєструвати право власності на квартиру чи будинок через портал "Дія", не відвідуючи державні установи. Послуга безкоштовна та доступна власникам нерухомості, оформленої до 2013 року. Водночас є кілька важливих умов, які варто врахувати перед поданням заяви, зокрема щодо співвласників майна.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на портал Дія.

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Хто може зареєструвати право власності через Дію

Онлайн-послуга призначена для українців, які набули право власності на нерухомість до створення Державного реєстру речових прав у 2013 році. Йдеться про випадки, коли документи на квартиру, будинок або інший об'єкт оформлені, але інформація про право власності ще не внесена до електронного реєстру.

Заявник обов'язково має бути одним із власників нерухомості. Послуга доступна в Києві та всіх областях України, крім Луганської та Донецької областей.

Для подання заяви знадобляться:

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кваліфікований електронний підпис (КЕП);

правовстановлювальні документи на нерухомість;

скановані копії документів у форматі PDF.

Подання електронної заяви займає орієнтовно 10 хвилин. Сама державна реєстрація є безкоштовною.

Як зареєструвати нерухомість онлайн

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою КЕП. Після входу слід перевірити особисті дані та за потреби оновити їх.

Далі необхідно:

Обрати послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно. Заповнити електронну заяву. Завантажити документи, які підтверджують право власності на об'єкт, оформлене до 1 січня 2013 року. Перевірити правильність зазначеної інформації. Підписати сформовану заяву електронним підписом.

Після подання документів статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті. Результат також надходить на електронну пошту, вказану під час оформлення.

Чи потрібна згода співвласників і скільки чекати на реєстрацію

Окремо варто врахувати ситуацію, коли нерухомість належить кільком людям. Для реєстрації власного права згода інших співвласників не потрібна. Однак заявник може зареєструвати лише своє право власності — решта співвласників мають подавати заяви самостійно.

Стандартний строк державної реєстрації становить до 5 робочих днів. Проте в окремих випадках оформлення може затягнутися до 35 робочих днів.

Це можливо, якщо право власності раніше було зареєстроване лише на паперових носіях у Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Тоді державний реєстратор надсилає запит для перевірки інформації. Така процедура може тривати до 30 робочих днів, після чого передбачено ще до 5 робочих днів на завершення реєстрації.

Тому власникам старої нерухомості варто враховувати можливість додаткової перевірки та не розраховувати, що внесення відомостей до реєстру обов'язково завершиться за кілька днів.

Чи має електронний витяг юридичну силу

Після завершення процедури власник отримує результат у цифровому форматі. Важливо, що паперовий витяг у разі подання онлайн-заяви не видається.

Водночас електронний документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Його можна завантажити з особистого кабінету, роздрукувати та використовувати для підтвердження зареєстрованого права власності.

Якщо адресу нерухомості змінили через перейменування вулиці, району або населеного пункту, під час подання заяви потрібно зазначити актуальну адресу. Реєстратор перевірить інформацію за документами, які заявник додав до електронної заяви.

Якщо ж після завершення встановлених строків повідомлення про результат не надійшло, можна звернутися до органу, якому подавали заяву, або зателефонувати на гарячу лінію Міністерства юстиції України: +380 44 364-23-93.

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