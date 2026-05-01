Выселение украинцев в Ирландии: кого лишат жилья уже летом 2026 года

Люди на улицах Дублина и мужчина с чемоданами. Фото: Magnific, Дорожные истории. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландия начала постепенно отказываться от модели массового размещения украинцев в гостиницах и временных объектах. Решение объясняют перегрузкой системы и необходимостью вернуть жилье на рынок. Уже летом 2026 года первые семьи получат уведомления о выселении. Речь идет не об одновременном шаге, а о поэтапном процессе с переходным периодом.

Ирландское правительство утвердило план, согласно которому коммерческое жилье должно вернуться в собственность туристического сектора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание The Journal.

Кого выселят из жилья в Ирландии

Под решение подпадает примерно 16 тысяч украинцев, которые прибыли в страну до марта 2024 года. Именно они потеряют право на бесплатное размещение в гостиницах или арендованных государством помещениях.

Начиная с августа, семьи будут получать официальные уведомления о необходимости освободить комнаты в течение трех месяцев. Власти объясняют это необходимостью стимулировать людей к полной интеграции и самостоятельности.

В то же время Ирландия оставит поддержку только для наиболее незащищенных категорий. В перечень "уязвимых лиц" попали одинокие мамы с малышами, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Но даже для них помощь не будет автоматической — нужно подать заявку и подтвердить уязвимость. Те, кто сможет доказать свою нужду, переедут в специальные центры размещения, но условия там будут скромнее.

Программа приюта украинцев в ирландских семьях

Изменения коснутся и тех, кто живет у местных жителей. Программу выплат для ирландцев, которые принимают украинцев (ARP), также постепенно будут сворачивать. Сейчас ею пользуются около 42 тысяч человек, однако финансирование начнет сокращаться уже сейчас, а к весне 2027 года этот проект планируют полностью закрыть.

Правительство советует украинцам уже сейчас искать варианты на частном рынке или рассматривать возможность переезда в меньшие города, где цены на жилье ниже.

Какие цены на аренду жилья в Ирландии

Ситуация осложняется рынком недвижимости, пишет Kyiv Post. Ирландия имеет один из самых дорогих рынков аренды в Европе.

Так, в Дублине средняя аренда двухкомнатной квартиры превышает 2 200 евро в месяц, что дороже даже Парижа. Жилье сдают за считанные часы из-за высокого спроса. Социального фонда, который мог бы сдержать цены, фактически нет.

Правозащитники уже высказывают опасения, что без должной поддержки часть украинцев может оказаться в сложных жизненных обстоятельствах.

