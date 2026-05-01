Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Украинцы потеряют государственное жилье в Ирландии: кто в списке

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 11:22
Выселение украинцев в Ирландии: кого лишат жилья уже летом 2026 года
Люди на улицах Дублина и мужчина с чемоданами. Фото: Magnific, Дорожные истории. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландия начала постепенно отказываться от модели массового размещения украинцев в гостиницах и временных объектах. Решение объясняют перегрузкой системы и необходимостью вернуть жилье на рынок. Уже летом 2026 года первые семьи получат уведомления о выселении. Речь идет не об одновременном шаге, а о поэтапном процессе с переходным периодом.

Ирландское правительство утвердило план, согласно которому коммерческое жилье должно вернуться в собственность туристического сектора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание The Journal.

Кого выселят из жилья в Ирландии

Под решение подпадает примерно 16 тысяч украинцев, которые прибыли в страну до марта 2024 года. Именно они потеряют право на бесплатное размещение в гостиницах или арендованных государством помещениях.

Начиная с августа, семьи будут получать официальные уведомления о необходимости освободить комнаты в течение трех месяцев. Власти объясняют это необходимостью стимулировать людей к полной интеграции и самостоятельности.

В то же время Ирландия оставит поддержку только для наиболее незащищенных категорий. В перечень "уязвимых лиц" попали одинокие мамы с малышами, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Читайте также:

Но даже для них помощь не будет автоматической — нужно подать заявку и подтвердить уязвимость. Те, кто сможет доказать свою нужду, переедут в специальные центры размещения, но условия там будут скромнее.

Программа приюта украинцев в ирландских семьях

Изменения коснутся и тех, кто живет у местных жителей. Программу выплат для ирландцев, которые принимают украинцев (ARP), также постепенно будут сворачивать. Сейчас ею пользуются около 42 тысяч человек, однако финансирование начнет сокращаться уже сейчас, а к весне 2027 года этот проект планируют полностью закрыть.

Правительство советует украинцам уже сейчас искать варианты на частном рынке или рассматривать возможность переезда в меньшие города, где цены на жилье ниже.

Какие цены на аренду жилья в Ирландии

Ситуация осложняется рынком недвижимости, пишет Kyiv Post. Ирландия имеет один из самых дорогих рынков аренды в Европе.

Так, в Дублине средняя аренда двухкомнатной квартиры превышает 2 200 евро в месяц, что дороже даже Парижа. Жилье сдают за считанные часы из-за высокого спроса. Социального фонда, который мог бы сдержать цены, фактически нет.

Правозащитники уже высказывают опасения, что без должной поддержки часть украинцев может оказаться в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщали Новини.LIVE, в связи с острой нехваткой свободного жилья немецкое правительство все чаще отказывается от практики обеспечения беженцев индивидуальными домами. Теперь новоприбывшим украинцам стоит готовиться к самостоятельному поиску и оплате крыши над головой или к длительному проживанию в общежитиях, и в будущем условия приема будут только становиться жестче.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже несмотря на прогнозы о затишье, европейская недвижимость в 2026 году демонстрирует аномальный ценовой скачок, что заставляет аналитиков пересматривать свои отчеты. Из-за острого дефицита свободных объектов и высокой активности инвесторов, покупка собственного жилья для рядовых граждан становится все более недосягаемой роскошью.

украинцы Ирландия выселение
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации