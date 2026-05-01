Виселення українців в Ірландії: кого позбавлять житла вже влітку 2026 року

Ірландія почала поступово відмовлятися від моделі масового розміщення українців у готелях і тимчасових об’єктах. Рішення пояснюють перевантаженням системи та потребою повернути житло на ринок. Уже влітку 2026 року перші родини отримають повідомлення про виселення. Йдеться не про одночасний крок, а про поетапний процес із перехідним періодом.

Ірландський уряд затвердив план, згідно з яким комерційне житло має повернутися у власність туристичного сектору, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання The Journal.

Кого виселять з житла в Ірландії

Під рішення підпадає приблизно 16 тисяч українців, які прибули до країни до березня 2024 року. Саме вони втратять право на безкоштовне розміщення у готелях або орендованих державою приміщеннях.

Починаючи з серпня, родини отримуватимуть офіційні повідомлення про необхідність звільнити кімнати протягом трьох місяців. Влада пояснює це необхідністю стимулювати людей до повної інтеграції та самостійності.

Водночас Ірландія залишить підтримку лише для найбільш незахищених категорій. До переліку "вразливих осіб" потрапили самотні мами з малечею, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Але навіть для них допомога не буде автоматичною — потрібно подати заявку та підтвердити вразливість. Ті, хто зможе довести свою потребу, переїдуть до спеціальних центрів розміщення, але умови там будуть скромнішими.

Програма прихистку українців в ірландських сім'ях

Зміни торкнуться і тих, хто живе у місцевих мешканців. Програму виплат для ірландців, які приймають українців (ARP), також поступово згортатимуть. Наразі нею користуються близько 42 тисяч осіб, проте фінансування почне скорочуватися вже зараз, а до весни 2027 року цей проект планують повністю закрити.

Уряд радить українцям вже зараз шукати варіанти на приватному ринку або розглядати можливість переїзду в менші містечка, де ціни на житло є нижчими.

Які ціни на оренду житла в Ірландії

Ситуація ускладнюється ринком нерухомості, пише Kyiv Post. Ірландія має один із найдорожчих ринків оренди в Європі.

Так, у Дубліні середня оренда двокімнатної квартири перевищує 2 200 євро на місяць, що дорожче навіть за Париж. Житло здають за лічені години через високий попит. Соціального фонду, який міг би стримати ціни, фактично немає.

Правозахисники вже висловлюють побоювання, що без належної підтримки частина українців може опинитися у складних життєвих обставинах.

