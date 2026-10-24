Приватний будинок на фоні будівництва. Фото: УНІАН

Після смерті батьків спадкоємці можуть зіткнутися з проблемою. Будинок є, але оформити його на себе через нотаріуса не вдається через відсутність документів на нерухомість. Проте це не означає, що житло втрачено. У певних випадках право власності можна визнати через суд, якщо зібрати необхідні докази.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на систему надання безоплатної правничої допомоги.

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Чому не вдається оформити успадкований будинок

Під час оформлення спадщини нотаріус повинен перевірити, чи належала нерухомість померлому. Якщо право власності на будинок не було зареєстроване або немає документів, які його підтверджують, видати свідоцтво про право на спадщину на таке майно може бути неможливо.

З такою ситуацією зіткнулася українка Віра після смерті батька. За заповітом їй мало перейти все його майно, зокрема житловий будинок. Однак з'ясувалося, що за життя чоловік не зареєстрував право власності на нерухомість, тому нотаріус відмовив у видачі свідоцтва про право на спадщину на будинок.

Жінка звернулася по безоплатну правничу допомогу. Юристка підготувала позов до суду про визнання права власності на будинок у порядку спадкування.

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Щоб підтвердити, що нерухомість належала батькові, до справи долучили довідки органу місцевого самоврядування, виписки з погосподарських книг і матеріали технічної інвентаризації. Суд також встановив, що інших спадкоємців, які претендували б на це майно, не було.

У результаті суд задовольнив позов і визнав за жінкою право власності на житловий будинок у порядку спадкування за заповітом. Після цього вона зможе зареєструвати нерухомість на себе.

Як оформити будинок, якщо документів немає

Якщо нотаріус не може оформити спадщину через відсутність документів на нерухомість, не варто одразу переходити до суду. Спочатку потрібно з'ясувати, чи можна відновити документи або отримати відомості, які підтверджують право власності померлого.

Спадкоємцям варто діяти послідовно.

Звернутися до нотаріуса. Насамперед потрібно подати заяву про прийняття спадщини. Загальний строк для цього становить шість місяців із дня відкриття спадщини. Якщо строк пропущено, порядок подальших дій залежатиме від конкретних обставин. Перевірити наявність документів і відомостей у реєстрах. Якщо право власності раніше оформлювали, можна перевірити інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для старих будинків документи або відомості про них можуть зберігатися в архівах бюро технічної інвентаризації чи органів місцевого самоврядування. Отримати письмову відмову нотаріуса. Якщо оформити спадщину в нотаріальному порядку неможливо, потрібно отримати постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії. Вона допоможе визначити подальший порядок захисту своїх прав. Зібрати докази належності будинку померлому. Це можуть бути архівні довідки, виписки з погосподарських книг, матеріали технічної інвентаризації, документи на земельну ділянку та інші відомості, які підтверджують право власності спадкодавця. Перелік доказів залежить від історії оформлення конкретного будинку. Звернутися до суду. Якщо відновити документи або оформити спадщину через нотаріуса неможливо, спадкоємець може звернутися до суду з відповідним позовом. У разі задоволення позову рішення, яке набрало законної сили, може стати підставою для державної реєстрації права власності.

Чи можна оформити будинок без адвоката

Звертатися до адвоката в кожному випадку не обов'язково, однак спадкові спори можуть бути складними. Якщо людина не знає, як зібрати докази або скласти позов, вона може звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги.

Право на безоплатну вторинну правничу допомогу, зокрема представництво інтересів у суді, мають люди з низьким доходом та інші категорії громадян, визначені законодавством. Інші громадяни також можуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу — консультації та роз'яснення щодо своїх прав.

Важливо враховувати, що результат однієї судової справи не гарантує такого самого рішення в іншій. Суд оцінює обставини набуття права власності померлим, наявні документи, склад спадкоємців та інші докази.

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