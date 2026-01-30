Потеря документов на жилье — как и где восстановить право собственности на недвижимость

Женщина с документами. Фото: Freepik

Потеря документов на жилье — ситуация распространенная и одновременно критическая. Пожары, переезды, война, небрежное хранение или ликвидация учреждений часто приводят к тому, что подтвердить право собственности становится сложно. Впрочем, в большинстве случаев документы можно восстановить.

Главное — знать, куда обращаться и действовать последовательно, отмечает адвокат Игорь Бузовский.

Какие документы на жилье считаются основными

К ключевым документам относятся не только договоры купли-продажи. Это более широкий перечень, который охватывает различные жизненные ситуации.

К основным документам на жилье относятся:

нотариальные договоры купли-продажи, дарения, мены;

свидетельства о приватизации или праве собственности;

решения судов;

первичные документы на новостройки;

биржевые документы;

ордера на неприватизированные квартиры.

"Тип документа определяет путь его восстановления", — подчеркивает Бузовский.

Восстановление нотариальных документов

Если утерян договор, заверенный нотариусом, в первую очередь следует обратиться именно к нему. Когда нотариус прекратил деятельность, документы передаются в нотариальный архив.

"Если же документы не были переданы в архив, остается судебный путь — через признание права собственности", — отмечает адвокат.

Свидетельство о праве собственности

Такие документы восстанавливают органы, которые их выдавали: органы приватизации или местные советы. Если учреждение ликвидировано, запрос подается в архив.

При отсутствии информации — вопрос решается исключительно в суде.

Восстановление судебных решений

Решение суда можно получить в архиве соответствующего суда. Если суд не работает или находится на временно оккупированной территории, применяется процедура восстановления утраченного производства через другой суд.

"Это сложный и длительный процесс, но он предусмотрен законом", — объясняет Бузовский.

Документы на квартиру в новостройке

Первичные документы восстанавливаются через застройщика, заказчика строительства или жилищный кооператив.

Если их уже не существует, следующий шаг — архив, а при отсутствии данных — суд.

Ордер на неприватизированную квартиру

Ордер не хранится в архивах, ведь является одноразовым документом. Нужно искать распоряжение органа власти или предприятия о предоставлении жилья.

Алгоритм действий обычно такой:

Поиск распоряжения в архиве. Заключение договора найма. Приватизация жилья. В случае отсутствия данных — суд.

Как подчеркиваю Бузовский, архив обязан предоставить ответ гражданину в течение месяца, а по адвокатскому запросу — за пять рабочих дней.

