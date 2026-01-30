Втрата документів на житло — як і де відновити право власності на нерухомість

Жінка з документами. Фото: Freepik

Втрата документів на житло — ситуація поширена й водночас критична. Пожежі, переїзди, війна, недбале зберігання або ліквідація установ часто призводять до того, що підтвердити право власності стає складно. Втім, у більшості випадків документи можна відновити.

Головне — знати, куди звертатися та діяти послідовно, зазначає адвокат Ігор Бузовський.

Які документи на житло вважаються основними

До ключових документів належать не лише договори купівлі-продажу. Це ширший перелік, який охоплює різні життєві ситуації.

До основних документів на житло належать:

нотаріальні договори купівлі-продажу, дарування, міни;

свідоцтва про приватизацію або право власності;

рішення судів;

первинні документи на новобудови;

біржові документи;

ордери на неприватизовані квартири.

"Тип документа визначає шлях його відновлення", — підкреслює Бузовський.

Відновлення нотаріальних документів

Якщо втрачено договір, посвідчений нотаріусом, насамперед слід звернутися саме до нього. Коли нотаріус припинив діяльність, документи передаються до нотаріального архіву.

"Якщо ж документи не були передані до архіву, залишається судовий шлях — через визнання права власності", — зазначає адвокат.

Свідоцтво про право власності

Такі документи відновлюють органи, які їх видавали: органи приватизації або місцеві ради. Якщо установа ліквідована, запит подається до архіву.

За відсутності інформації — питання вирішується виключно в суді.

Відновлення судових рішень

Рішення суду можна отримати в архіві відповідного суду. Якщо суд не працює або знаходиться на тимчасово окупованій території, застосовується процедура відновлення втраченого провадження через інший суд.

"Це складний і тривалий процес, але він передбачений законом", — пояснює Бузовський.

Документи на квартиру в новобудові

Первинні документи відновлюються через забудовника, замовника будівництва або житловий кооператив.

Якщо їх уже не існує, наступний крок — архів, а за відсутності даних — суд.

Ордер на неприватизовану квартиру

Ордер не зберігається в архівах, адже є одноразовим документом. Потрібно шукати розпорядження органу влади або підприємства про надання житла.

Алгоритм дій зазвичай такий:

Пошук розпорядження в архіві. Укладення договору найму. Приватизація житла. У разі відсутності даних — суд.

Як підкреслюю Бузовський, архів зобов’язаний надати відповідь громадянину протягом місяця, а за адвокатським запитом — за п’ять робочих днів.

