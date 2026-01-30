Втрата документів на житло — як і де відновити право власності на нерухомість

Втрачені документи на житло — в яких відомствах можна відновити
Втрата документів на житло — ситуація поширена й водночас критична. Пожежі, переїзди, війна, недбале зберігання або ліквідація установ часто призводять до того, що підтвердити право власності стає складно. Втім, у більшості випадків документи можна відновити.
Головне — знати, куди звертатися та діяти послідовно, зазначає адвокат Ігор Бузовський.
Які документи на житло вважаються основними
До ключових документів належать не лише договори купівлі-продажу. Це ширший перелік, який охоплює різні життєві ситуації.
До основних документів на житло належать:
- нотаріальні договори купівлі-продажу, дарування, міни;
- свідоцтва про приватизацію або право власності;
- рішення судів;
- первинні документи на новобудови;
- біржові документи;
- ордери на неприватизовані квартири.
"Тип документа визначає шлях його відновлення", — підкреслює Бузовський.
Відновлення нотаріальних документів
Якщо втрачено договір, посвідчений нотаріусом, насамперед слід звернутися саме до нього. Коли нотаріус припинив діяльність, документи передаються до нотаріального архіву.
"Якщо ж документи не були передані до архіву, залишається судовий шлях — через визнання права власності", — зазначає адвокат.
Свідоцтво про право власності
Такі документи відновлюють органи, які їх видавали: органи приватизації або місцеві ради. Якщо установа ліквідована, запит подається до архіву.
За відсутності інформації — питання вирішується виключно в суді.
Відновлення судових рішень
Рішення суду можна отримати в архіві відповідного суду. Якщо суд не працює або знаходиться на тимчасово окупованій території, застосовується процедура відновлення втраченого провадження через інший суд.
"Це складний і тривалий процес, але він передбачений законом", — пояснює Бузовський.
Документи на квартиру в новобудові
Первинні документи відновлюються через забудовника, замовника будівництва або житловий кооператив.
Якщо їх уже не існує, наступний крок — архів, а за відсутності даних — суд.
Ордер на неприватизовану квартиру
Ордер не зберігається в архівах, адже є одноразовим документом. Потрібно шукати розпорядження органу влади або підприємства про надання житла.
Алгоритм дій зазвичай такий:
- Пошук розпорядження в архіві.
- Укладення договору найму.
- Приватизація житла.
- У разі відсутності даних — суд.
Як підкреслюю Бузовський, архів зобов’язаний надати відповідь громадянину протягом місяця, а за адвокатським запитом — за п’ять робочих днів.
Раніше ми розповідали, без чого неможливо купити квартиру чи будинок в Україні у 2026 році. А також, який документ треба обов'язково перевірити всім власникам нерухомості.
Читайте Новини.LIVE!