Головна Ринок нерухомості Втрачені документи на житло — в яких відомствах можна відновити

Втрачені документи на житло — в яких відомствах можна відновити

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 11:22
Втрата документів на житло — як і де відновити право власності на нерухомість
Жінка з документами. Фото: Freepik

Втрата документів на житло — ситуація поширена й водночас критична. Пожежі, переїзди, війна, недбале зберігання або ліквідація установ часто призводять до того, що підтвердити право власності стає складно. Втім, у більшості випадків документи можна відновити. 

Головне — знати, куди звертатися та діяти послідовно, зазначає адвокат Ігор Бузовський.

Читайте також:

Які документи на житло вважаються основними

До ключових документів належать не лише договори купівлі-продажу. Це ширший перелік, який охоплює різні життєві ситуації.

До основних документів на житло належать:

  • нотаріальні договори купівлі-продажу, дарування, міни;
  • свідоцтва про приватизацію або право власності;
  • рішення судів;
  • первинні документи на новобудови;
  • біржові документи;
  • ордери на неприватизовані квартири.

"Тип документа визначає шлях його відновлення", — підкреслює Бузовський.

Відновлення нотаріальних документів

Якщо втрачено договір, посвідчений нотаріусом, насамперед слід звернутися саме до нього. Коли нотаріус припинив діяльність, документи передаються до нотаріального архіву.

"Якщо ж документи не були передані до архіву, залишається судовий шлях — через визнання права власності", — зазначає адвокат.

Свідоцтво про право власності 

Такі документи відновлюють органи, які їх видавали: органи приватизації або місцеві ради. Якщо установа ліквідована, запит подається до архіву.

За відсутності інформації — питання вирішується виключно в суді.

Відновлення судових рішень

Рішення суду можна отримати в архіві відповідного суду. Якщо суд не працює або знаходиться на тимчасово окупованій території, застосовується процедура відновлення втраченого провадження через інший суд.

"Це складний і тривалий процес, але він передбачений законом", — пояснює Бузовський.

Документи на квартиру в новобудові

Первинні документи відновлюються через забудовника, замовника будівництва або житловий кооператив.

Якщо їх уже не існує, наступний крок — архів, а за відсутності даних — суд.

Ордер на неприватизовану квартиру

Ордер не зберігається в архівах, адже є одноразовим документом. Потрібно шукати розпорядження органу влади або підприємства про надання житла.

Алгоритм дій зазвичай такий:

  1. Пошук розпорядження в архіві.
  2. Укладення договору найму.
  3. Приватизація житла.
  4. У разі відсутності даних — суд.

Як підкреслюю Бузовський, архів зобов’язаний надати відповідь громадянину протягом місяця, а за адвокатським запитом — за п’ять робочих днів.

Раніше ми розповідали, без чого неможливо купити квартиру чи будинок в Україні у 2026 році. А також, який документ треба обов'язково перевірити всім власникам нерухомості.

нерухомість документи адвокат юристи документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
