Рынок недвижимости В Украине могут снести 30 тысяч хрущевок: куда будут отселять жителей

В Украине могут снести 30 тысяч хрущевок: куда будут отселять жителей

Дата публикации 27 апреля 2026 11:22
В Украине могут снести 30 тысяч хрущевок: куда переселят людей
Советский дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Жилой фонд, возведенный еще в середине прошлого века, быстро стареет и уже не соответствует современным требованиям безопасности. По оценкам, в Украине насчитывается около 30 тысяч таких домов. Часть из них находится в аварийном состоянии, а капитальные ремонты проводятся редко.

Поэтому вопрос сноса или обновления стал одним из ключевых в жилищной политике, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк. Поэтому главная задача — сделать этот процесс прозрачным и справедливым для каждого владельца квартиры, рассказала она в интервью изданию OBOZ.UA.

Законопроект об устаревшем жилье

Профильный законопроект №6458 уже прошел первое чтение и готовится к следующему этапу. Он должен определить правила реновации, отселения и компенсаций страих домов.

"По оценкам, сейчас в Украине около 30 тыс. хрущевок. Поэтому, это жилье уже не просто устаревшее, оно еще и не соответствует современным требованиям и очень много домов в аварийном состоянии... Украина должна быть готова к тому, чтобы заниматься вопросом жилищной политики после войны", — отмечает Шуляк.

Но не каждый старый дом обязательно пойдет под снос. Если экспертиза подтвердит прочность конструкций, здание ждет глубокая реновация, которая сделает его теплым и безопасным.

Приоритетом станет термомодернизация и обустройство современных укрытий, без которых сегодня невозможно представить жилой фонд. В то же время без согласия самих жителей никто ничего не будет делать — люди будут полноправными участниками разработки проектов.

"Речь о том, что здания оставят, но с ними проведут определенные мероприятия, касающиеся безопасности и энергоэффективности. Если люди будут не согласны с предоставленным проектом — никто его не будет реализовывать", — объясняет глава комитета.

Власти обсуждают механизм согласования решений большинством жителей. Речь идет о пороге в 75-80%, ведь единодушие достичь практически невозможно.

"100% — нереальная цифра", — отметила Шуляк.

Куда будут отселять жителей при сносе

Единого сценария пока нет — решение будет зависеть от состояния конкретного дома. Если его признают аварийным, власти обещают четкие механизмы:

  • или новые квадратные метры в современном доме;
  • или денежная компенсация, которой должно хватить на покупку аналогичного жилья.

"Человек должен четко понимать, какую компенсацию он получит и сможет ли приобрести жилье", — подчеркнула Шуляк.

В случае реновации возникает другой вопрос - временное переселение на период работ и ответственность за сроки.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на прогнозы о скором упадке советской застройки, старый жилой фонд неожиданно стал фаворитом рынка недвижимости. Прагматичные покупатели все чаще выбирают уютные обжитые дворы и надежные кирпичные стены, отдавая им предпочтение перед безликими высотками в отдаленных спальных районах.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на временно оккупированных территориях захватчики форсируют отбор жилья, установив сжатые сроки для принудительной перерегистрации имущества. Из-за игнорирования правовых норм даже самой оккупационной властью, тысячи мариупольцев рискуют окончательно потерять собственную недвижимость уже в ближайшее время.

хрущевки Елена Шуляк выселение
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
