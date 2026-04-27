В Україні можуть знести 30 тисяч хрущовок: куди переселять людей

Житловий фонд, зведений ще в середині минулого століття, швидко старіє і вже не відповідає сучасним вимогам безпеки. За оцінками, в Україні налічується близько 30 тисяч таких будинків. Частина з них перебуває в аварійному стані, а капітальні ремонти проводяться рідко.

Тому питання знесення або оновлення стало одним із ключових у житловій політиці, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Тому головне завдання — зробити цей процес прозорим та справедливим для кожного власника квартири, розповіла вона в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

Законопроєкт про застаріле житло

Профільний законопроєкт №6458 вже пройшов перше читання і готується до наступного етапу. Він має визначити правила реновації, відселення та компенсацій страих будинків.

"За оцінками, наразі в Україні близько 30 тис. хрущівок. Тож, це житло вже не просто застаріле, воно ще й не відповідає сучасним вимогам і дуже багато будинків в аварійному стані… Україна має бути готова до того, щоб займатися питанням житлової політики після війни", — зазначає Шуляк.

Але не кожен старий будинок обов'язково піде під знесення. Якщо експертиза підтвердить міцність конструкцій, будівлю чекає глибока реновація, яка зробить її теплою та безпечною.

Пріоритетом стане термомодернізація та облаштування сучасних укриттів, без яких сьогодні неможливо уявити житловий фонд. Водночас без згоди самих мешканців ніхто нічого не робитиме — люди будуть повноправними учасниками розробки проєктів.

"Мова про те, що будівлі залишать, але з ними проведуть певні заходи, що стосуються безпеки і енергоефективності. Якщо люди будуть не згодні з наданим проєктом — ніхто його не реалізовуватиме", — пояснює голова комітету.

Влада обговорює механізм погодження рішень більшістю мешканців. Йдеться про поріг у 75-80%, адже одностайність досягти практично неможливо.

"100% — нереальна цифра", — наголосила Шуляк.

Куди відселятимуть мешканців при знесенні

Єдиного сценарію поки немає — рішення залежатиме від стану конкретного будинку. Якщо його визнають аварійним, влада обіцяє чіткі механізми:

або нові квадратні метри в сучасному будинку;

або грошова компенсація, якої має вистачити на купівлю аналогічного житла.

"Людина має чітко розуміти, яку компенсацію вона отримає і чи зможе придбати житло", — підкреслила Шуляк.

У випадку реновації постає інше питання — тимчасове переселення на період робіт і відповідальність за строки.

