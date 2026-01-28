Дизайн интерьера звезды — какой винтажный тренд в доме Брук Шилдс (фото)

Брук Шилдс. Фото: Reuters

Кажется, эпоха агрессивного потолочного освещения, которое делает наши гостиные похожими на операционные, официально подходит к концу. В последнее время мы все чаще ищем уюта в локальных решениях, и дом Брук Шилдс стал едва ли не главным визуальным манифестом этого тренда.

Вместо громоздкой люстры в центре комнаты актриса сделала ставку на винтажное настенное бра, напоминающее старинный канделябр, пишет издание Homes & Gardens.

Больше, чем просто лампа

Усталость от "большого света" — это не просто очередная прихоть дизайнеров 2026 года. Это о нашем самочувствии. Лампы, торшеры и бра создают интимность, которой невозможно достичь одним мощным источником с потолка.

У Брук этот прием работает безупречно: ее светильник с изогнутыми линиями и "уставшим" металлом — это не столько про люмены, сколько про характер пространства. Это уже не просто прибор, а полноценный арт-объект.

Брук Шилдс. Фото: brookeshields/Instagram

Эксперты подчеркивают, что сегодня винтаж не пытаются копировать "в лоб". Его переосмысливают, делая акцент на деталях.

"Настенные бра и скульптурные объекты дают новую жизнь винтажным формам, но в современном прочтении — с более чистыми линиями и изящными деталями", — отмечает дизайнер Мара Рипачек Миллер.

Почему тренд работает в любом пространстве

Интересно наблюдать, как меняется наше восприятие роскоши. Мы идем от стерильного блеска к глубине. По словам Мары Рипачек Миллер, сейчас наблюдается четкий сдвиг в выборе материалов.

"На смену холодному блеску приходят мягкая патина, бронза и фактурные металлы, которые делают интерьер визуально теплее", — говорит дизайнер.

И этот тренд — абсолютно универсальный. Антикварные мотивы и мягкие тени уместны не только в гостиной, но и в прихожей или спальне. Такой подход делает интерьер многослойным: свет становится более деликатным, углы — мягче, а общая атмосфера - значительно теплее.

Выбор Брук Шилдс — это сигнал для всех нас: в 2026-м дом должен быть местом для визуального спокойствия. Скульптурные бра и ручная работа теперь становятся не просто модной деталью на сезон, а настоящей новой базой современного жилья.

