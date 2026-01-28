Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Винтажный тренд — что необычного в доме Брук Шилдс (фото)

Винтажный тренд — что необычного в доме Брук Шилдс (фото)

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:05
Дизайн интерьера звезды — какой винтажный тренд в доме Брук Шилдс (фото)
Брук Шилдс. Фото: Reuters

Кажется, эпоха агрессивного потолочного освещения, которое делает наши гостиные похожими на операционные, официально подходит к концу. В последнее время мы все чаще ищем уюта в локальных решениях, и дом Брук Шилдс стал едва ли не главным визуальным манифестом этого тренда.

Вместо громоздкой люстры в центре комнаты актриса сделала ставку на винтажное настенное бра, напоминающее старинный канделябр, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Больше, чем просто лампа

Усталость от "большого света" — это не просто очередная прихоть дизайнеров 2026 года. Это о нашем самочувствии. Лампы, торшеры и бра создают интимность, которой невозможно достичь одним мощным источником с потолка.

У Брук этот прием работает безупречно: ее светильник с изогнутыми линиями и "уставшим" металлом — это не столько про люмены, сколько про характер пространства. Это уже не просто прибор, а полноценный арт-объект.

 

Винтажный тренд — что необычного в доме Брук Шилдс (фото) - фото 1
Брук Шилдс. Фото: brookeshields/Instagram

Эксперты подчеркивают, что сегодня винтаж не пытаются копировать "в лоб". Его переосмысливают, делая акцент на деталях.

"Настенные бра и скульптурные объекты дают новую жизнь винтажным формам, но в современном прочтении — с более чистыми линиями и изящными деталями", — отмечает дизайнер Мара Рипачек Миллер.

Почему тренд работает в любом пространстве

Интересно наблюдать, как меняется наше восприятие роскоши. Мы идем от стерильного блеска к глубине. По словам Мары Рипачек Миллер, сейчас наблюдается четкий сдвиг в выборе материалов.

"На смену холодному блеску приходят мягкая патина, бронза и фактурные металлы, которые делают интерьер визуально теплее", — говорит дизайнер.

И этот тренд — абсолютно универсальный. Антикварные мотивы и мягкие тени уместны не только в гостиной, но и в прихожей или спальне. Такой подход делает интерьер многослойным: свет становится более деликатным, углы — мягче, а общая атмосфера - значительно теплее.

Выбор Брук Шилдс — это сигнал для всех нас: в 2026-м дом должен быть местом для визуального спокойствия. Скульптурные бра и ручная работа теперь становятся не просто модной деталью на сезон, а настоящей новой базой современного жилья.

Ранее мы рассказывали, почему дизайнеры увлеклись гостиной Кайли Миноуг. А также, что поражает в кухне Джессики Альбы.

тренды зарубежные звезды Дизайн актриса звезды
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации