Право собственности на дом — какой документ должен проверить каждый хозяин

В Украине владение домом — это уже не про кипу старых актов в папке, а про ваш цифровой след в базе данных. Если вашего имущества нет в Государственном реестре вещных прав, то с точки зрения государства вы не совсем собственник.

Согласно закону Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений", именно государственная регистрация является "официальным признанием и подтверждением государством фактов возникновения, перехода или прекращения прав".

Проще говоря: нет записи в реестре — нет прав, которые бы признавал суд или нотариус.

Проверка права собственности на дом

Когда вы получаете Выписку из реестра, не стоит просто просматривать его глазами. Первое, что мы проверяем — персональные данные. Одна ошибка в букве фамилии или цифре ИНН превратит попытку продать или подарить дом на долгие месяцы исправления документов.

Далее — "техничка". Площадь дома и его адрес должны до метра совпадать с реальностью. Если вы что-то достроили, но не ввели в эксплуатацию, старые данные в реестре станут юридической ловушкой при первой же проверке.

Кстати, не имеет значения, у вас на руках распечатка или файл на почте.

"Выписка из Государственного реестра прав предоставляется в электронной или бумажной форме и имеет одинаковую юридическую силу", — говорится в законе.

Обременения на недвижимое имущество

Самое интересное обычно скрывается в разделе об обременениях. Там можно найти:

Старые аресты от исполнительной службы, о которых вы уже и забыли. Ипотеки, которые "висят" в базе даже после выплаты кредита из-за технических ошибок. Судебные запреты.

Юристы компании Dozvil советуют также обратить внимание на "Документ-основание". Там должно быть четко указано, как дом стал вашим: договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или дарственная. Если этот пункт прописан некорректно, право собственности будет легко оспорить в суде.

Как проверить право собственности

Сейчас все гораздо проще, чем пять лет назад. Актуальную выписку можно "вытянуть" через Дію буквально за несколько минут, не выходя из дома.

Если же ситуация запутанная (например, дом старый и данные не были перенесены из архивов), придется идти к нотариусу или в ЦПАУ.

Что еще стоит знать украинцам

Как отметила нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, продажа доли в совместной недвижимости лишь кажется обычным делом. На практике такие сделки сопровождаются высокими юридическими рисками и нередко приводят к затяжным судебным конфликтам.

"Продажа доли без учета интересов совладельцев может иметь серьезные правовые последствия", — предупреждает специалист.

Именно из-за несоблюдения права преимущественной покупки или ошибки в оформлении уведомлений такие договоры чаще всего оспариваются в судах. Чтобы сделка была безопасной, важно еще на старте подготовки документов учесть все нюансы совместной собственности.

