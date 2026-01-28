Відео
Головна Ринок нерухомості Вінтажний тренд — що незвичайного у будинку Брук Шилдс (фото)

Вінтажний тренд — що незвичайного у будинку Брук Шилдс (фото)

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 17:05
Дизайн інтер'єру зірки — який вінтажний тренд у будинку Брук Шилдс (фото)
Брук Шилдс. Фото: Reuters

Здається, епоха агресивного стельового освітлення, яке робить наші вітальні схожими на операційні, офіційно добігає кінця. Останнім часом ми дедалі частіше шукаємо затишку в локальних рішеннях, і будинок Брук Шилдс став чи не головним візуальним маніфестом цього тренду. 

Замість громіздкої люстри в центрі кімнати акторка зробила ставку на вінтажне настінне бра, що нагадує старовинний канделябр, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Більше, ніж просто лампа

Втома від "великого світла" — це не просто чергова забаганка дизайнерів 2026 року. Це про наше самопочуття. Лампи, торшери та бра створюють інтимність, якої неможливо досягти одним потужним джерелом зі стелі. 

У Брук цей прийом працює бездоганно: її світильник із вигнутими лініями та "втомленим" металом — це не стільки про люмени, скільки про характер простору. Це вже не просто прилад, а повноцінний артоб’єкт.

 

Вінтажний тренд — що незвичайного у будинку Брук Шилдс (фото) - фото 1
Брук Шилдс. Фото: brookeshields/Instagram

Експерти підкреслюють, що сьогодні вінтаж не намагаються копіювати "в лоб". Його переосмислюють, роблячи акцент на деталях. 

"Настінні бра та скульптурні об'єкти дають нове життя вінтажним формам, але в сучасному прочитанні — з чистішими лініями та витонченими деталями", — зазначає дизайнерка Мара Рипачек Міллер.

Чому тренд працює у будь-якому просторі

Цікаво спостерігати, як змінюється наше сприйняття розкоші. Ми йдемо від стерильного блиску до глибини. За словами Мари Рипачек Міллер, зараз спостерігається чіткий зсув у виборі матеріалів.

"На зміну холодному блиску приходять м'яка патина, бронза та фактурні метали, що роблять інтер’єр візуально теплішим", — каже дизайнерка.

І цей тренд — абсолютно універсальний. Антикварні мотиви та м’які тіні доречні не лише у вітальні, а й у передпокої чи спальні. Такий підхід робить інтер’єр багатошаровим: світло стає делікатнішим, кути — м’якшими, а загальна атмосфера — значно теплішою.

Вибір Брук Шилдс — це сигнал для всіх нас: у 2026-му дім має бути місцем для візуального спокою. Скульптурні бра та ручна робота тепер стають не просто модною деталлю на сезон, а справжньою новою базою сучасного житла.

Раніше ми розповідали, чому дизайнери захопилися вітальнею Кайлі Міноуг. А також, що вражає у кухні Джессіки Альби.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
