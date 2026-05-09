Тренды столовой: как легандарная теннисистка Винус Уильямс сделала модными разные стулья (фото)

Винус Уильямс. Фото: Reuters, vstarrdesign/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Стиль Винус Уильямс на теннисном корте всегда отличался смелостью, и ее подход к дизайну интерьеров не стал исключением. Когда она проектировала столовую для своей сестры Серены, то полностью отказалась от скучных стандартов. Это решение вызвало настоящий ажиотаж среди профессиональных декораторов.

Теперь идея "неидеального" сочетания мебели стала главным хитом 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн столовой в стиле фармхаус

Традиционно считалось, что стулья вокруг обеденного стола должны быть идеальным комплектом. Однако Винус доказала, что гармония кроется в контрастах.

В доме Серены она соединила классический деревянный стол с совершенно разными сиденьями: часть составляют сдержанные деревянные стулья, а другую — мягкие кресла из серого материала "шерпа".

Столовая Серены Уильямс. Фото: vstarrdesign/Instagram

Такое сочетание создает уют и добавляет комнате глубины, которой невозможно достичь готовыми наборами из магазина.

Как совместить разные стулья в столовой

В последнее время люди все чаще отказываются от "каталожных" интерьеров в пользу индивидуальности. Тренд на эклектику позволяет смешивать фактуры и эпохи, отмечает эксперт по интерьерам Сэм Дибл.

"Сейчас, как никогда раньше, люди становятся более сознательными в дизайне своих домов, создавая пространство, которое резонирует с их личным вкусом", — говорит он, добавляя, что это возвращение к ностальгии, где каждая вещь имеет свою историю.

Современный интерьер обеденной зоны

Главное преимущество метода Винус — ощущение аутентичности. Создается впечатление, что мебель собиралась годами, а не была куплена за один день.

"Неподходящий обеденный набор обеспечивает эклектичный дизайн, добавляющий характера и уникальности. Это создает впечатление вещей, собранных со временем, подчеркивая антикварное ощущение этой эстетики", — отмечает Сэм Дибл.

Сочетание дерева, текстиля и металла делает столовую "живой" и современной одновременно. Эксперт советует не бояться ставить рядом винтаж и модерн — это именно то, что делает дом особенным.

Как сообщали Новини.LIVE, дизайн все чаще стремится к компромиссу между пространством и уютом, ведь тотальный open space часто оказывается непрактичным для зоны кухни. Виктория Бекхэм предложила элегантный выход, как разграничить территорию для готовки и отдыха без капитального строительства. Такой прием сохраняет ощущение воздуха в доме, одновременно создавая необходимую приватность во время обедов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что вместо традиционной меблировки Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер сделали ставку на концептуальность, превратив собственную столовую в живое арт-пространство. Центром композиции стал не обеденный стол, а выразительные произведения искусства, которые диктуют атмосферу комнаты, сохраняя ее лаконичной и свободной от лишнего декора.