Тренди їдальні: як легандарна тенісистка Вінус Вільямс зробила модними різні стільці (фото)

Вінус Вільямс. Фото: Reuters, vstarrdesign/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Стиль Вінус Вільямс на тенісному корті завжди вирізнявся сміливістю, і її підхід до дизайну інтер’єрів не став виключенням. Коли вона проєктувала їдальню для своєї сестри Серени, то повністю відмовилася від нудних стандартів. Це рішення викликало справжній ажіотаж серед професійних декораторів.

Тепер ідея "неідеального" поєднання меблів стала головним хітом 2026 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн їдальні у стилі фармхаус

Традиційно вважалося, що стільці навколо обіднього столу мають бути ідеальним комплектом. Проте Вінус довела, що гармонія криється в контрастах.

У домі Серени вона поєднала класичний дерев'яний стіл з абсолютно різними сидіннями: частину складають стримані дерев’яні стільці, а іншу — м’які крісла з сірого матеріалу "шерпа".

Їдальня Серени Вільямс. Фото: vstarrdesign/Instagram

Таке поєднання створює затишок і додає кімнаті глибини, якої неможливо досягти готовими наборами з магазину.

Як поєднати різні стільці в їдальні

Останнім часом люди дедалі частіше відмовляються від "каталожних" інтер'єрів на користь індивідуальності. Тренд на еклектику дозволяє змішувати фактури та епохи, зазначає експерт з інтер’єрів Сем Дібл.

"Зараз, як ніколи раніше, люди стають більш свідомими у дизайні своїх осель, створюючи простір, який резонує з їхнім особистим смаком", — каже він, додаючи, що це повернення до ностальгії, де кожна річ має свою історію.

Сучасний інтер'єр обідньої зони

Головна перевага методу Вінус — відчуття автентичності. Створюється враження, що меблі збиралися роками, а не були куплені за один день.

"Невідповідний обідній набір забезпечує еклектичний дизайн, що додає характеру та унікальності. Це створює враження речей, зібраних з часом, підкреслюючи антикварне відчуття цієї естетики", — наголошує Сем Дібл.

Поєднання дерева, текстилю та металу робить їдальню "живою" та сучасною одночасно. Експерт радить не боятися ставити поруч вінтаж і модерн — це саме те, що робить дім особливим.

