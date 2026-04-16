Дизайн интерьера в доме Шер: как шкафы стали главным акцентом (фото)

Певица Шер.

Стиль легендарной Шер всегда был о смелости, и ее дом в Лос-Анджелесе не стали исключением. Вместо того, чтобы спрятать зоны хранения, сделав их незаметными, она превратила обычные шкафы в главный арт-объект.

Вместе с дизайнером Мартином Буллардом звезда доказала, что мебель может иметь собственную историю и характер, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Почему темные шкафы стали главным акцентом

Главная "фишка" помещения — массивные решетчатые шкафы глубокого коричневого цвета. Мы привыкли, что системы хранения должны быть нейтральными, чтобы не перегружать пространство, но здесь все наоборот.

Темное дерево с изящной резьбой в глобальном стиле задает тон всей комнате. Это не просто мебель, а сочетание ремесла и текстур, пришедших из разных уголков мира.

Шкафы в доме Шер. Фото: orienthouse_sydney/Instagram

Как сочетать темную мебель в интерьере

Чтобы такие тяжелые элементы не "давили" на жильцов, важно соблюдать баланс. Секрет Шер в игре контрастов: темное резное дерево граничит со светлыми стенами и теплой штукатуркой.

"Использование деревянных шкафов в глобальном стиле — отличный способ заявить о себе в интерьере. Главное — уравновесить их светлыми нейтральными стенами или натуральным камнем", — отмечает эксперт по недвижимости и дизайну Роберт Ауманн.

Современные идеи для хранения вещей

Еще один лайфхак от звезды — наслоение мягких фактур. Чтобы смягчить визуальную тяжесть дерева, в комнате использовано много льна, плетеных деталей и натуральных волокон. Это делает пространство уютным, а не мрачным.

"Материалы вроде льна, матового металла и винтажного текстиля помогают сделать темную мебель намеренным выбором, а не просто тяжелым элементом декора", — добавляет Ауманн.

Шкафы выглядят гармонично благодаря аксессуарам: керамике ручной работы и скульптурному освещению. Это создает ощущение, что каждая вещь здесь на своем месте. В 2026 году такой подход — когда мебель не "тонет" в фоне, а становится центром внимания — является настоящим вызовом минимализму, который мы точно захотим повторить.

