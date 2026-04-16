Дизайн інтер'єру у будинку Шер: як шафи стали головним акцентом (фото)

Срівачка Шер. Фото: Reuters, orienthouse_sydney/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Стиль легендарної Шер завжди був про сміливість, і її будинок в Лос-Анджелесі не стали виключенням. Замість того, щоб сховати зони зберігання, зробивши їх непомітними, вона перетворила звичайні шафи на головний арт-об'єкт.

Разом із дизайнером Мартіном Буллардом зірка довела, що меблі можуть мати власну історію та характер, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Чому темні шафи стали головним акцентом

Головна "фішка" помешкання — масивні решітчасті шафи глибокого коричневого кольору. Ми звикли, що системи зберігання мають бути нейтральними, аби не перевантажувати простір, але тут усе навпаки.

Темне дерево з витонченим різьбленням у глобальному стилі задає тон усій кімнаті. Це не просто меблі, а поєднання ремесла та текстур, що прийшли з різних куточків світу.

Шафи у будинку Шер. Фото: orienthouse_sydney/Instagram

Як поєднувати темні меблі в інтер’єрі

Щоб такі важкі елементи не "тиснули" на мешканців, важливо дотримуватися балансу. Секрет Шер у грі контрастів: темне різьблене дерево межує зі світлими стінами та теплою штукатуркою.

"Використання дерев'яних шаф у глобальному стилі — чудовий спосіб заявити про себе в інтер'єрі. Головне — врівноважити їх світлими нейтральними стінами або натуральним каменем", — зазначає експерт з нерухомості та дизайну Роберт Ауманн.

Сучасні ідеї для зберігання речей

Ще один лайфхак від зірки — нашарування м'яких фактур. Щоб пом'якшити візуальну вагу дерева, у кімнаті використано багато льону, плетених деталей та натуральних волокон. Це робить простір затишним, а не похмурим.

"Матеріали на кшталт льону, матового металу та вінтажного текстилю допомагають зробити темні меблі навмисним вибором, а не просто важким елементом декору", — додає Ауманн.

Шафи виглядають гармонійно завдяки аксесуарам: кераміці ручної роботи та скульптурному освітленню. Це створює відчуття, що кожна річ тут на своєму місці. У 2026 році такий підхід — коли меблі не "тонуть" у фоні, а стають центром уваги — є справжнім викликом мінімалізму, який ми точно захочемо повторити.

