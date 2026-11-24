Будинки в Іспанії. Фото: magnific

В Іспанії невелике село пропонує будинки в оренду всього за 100–200 євро на місяць. Місцева влада відновлює старе житло, щоб залучити нові родини та зупинити відтік населення. Проте отримати таку можливість зможуть не всі охочі: мер висунув важливу вимогу до майбутніх мешканців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Huffington Post.

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Де в Іспанії можна орендувати будинок за 100 євро

Йдеться про село Янгвас у провінції Сорія, автономна спільнота Кастилія-і-Леон. Місцева влада пропонує житло, яке належить муніципалітету, за 100, 150 або 200 євро на місяць.

За словами мера Хосе Ріко Мартінеса, громада поступово відновлювала старі будинки, щоб зробити їх придатними для проживання. Наразі у власності муніципалітету є приблизно 10–12 таких об'єктів.

Житло обладнане ванними кімнатами та придатне для заселення родин. Мер також звернув увагу на невеликі витрати на воду, що робить проживання доступнішим.

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Яка умова для оренди дешевого житла

Головна вимога місцевої влади — майбутні мешканці повинні мати роботу або реальні можливості працевлаштуватися. Просто переїхати заради дешевого будинку не вийде.

У селі та навколишній місцевості є робота у сфері лісового господарства, будівництва й туризму. Зокрема, потрібні працівники для очищення лісів, будівельники, а також люди для роботи в закладах гостинності.

Мер наголошує, що місцева влада вже стикалася із ситуаціями, коли люди заселялися, але не працювали. Тому він прямо заявляє, що до Янгваса потрібно приїжджати з наміром заробляти на життя.

Водночас пропозицію не варто плутати з програмами, які нібито виплачують гроші за переїзд у сільську місцевість. За словами мера, обіцянки великих виплат за саме переселення не відповідають дійсності.

Чому іспанське село шукає нових мешканців

Протягом більшої частини року в Янгвасі проживає приблизно 40–50 людей. Улітку населення збільшується до 400–450 осіб завдяки туристам і тим, хто приїжджає на відпочинок.

Одним із головних завдань місцевої влади стало збереження школи. Вона не працювала 33 роки через нестачу учнів, але у 2002 році її вдалося відкрити знову. Нині там працює один учитель і навчається близько десяти дітей.

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