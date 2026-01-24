Проживание в общежитии — по каким причинам могут выселить в 2026 году

Мужчина и женщина с коробками. Фото: Freepik

Проживание в общежитии дает семье крышу над головой, но в то же время накладывает четкие обязанности. Законодательство Украины четко определяет причины потери права на жилье из-за нарушения правил или халатного отношения к договору найма.

Не стоит надеяться, что статус "семейного" общежития дает иммунитет — основные правила прописаны в Жилищном кодексе. Там прямо указано: наниматель обязан своевременно оплачивать пользование жильем и коммунальные услуги.

Если вы "забываете" о квитанциях более шести месяцев и не имеете на то железобетонных уважительных причин (например, тяжелая болезнь или задержка зарплаты), администрация получает законный карт-бланш на расторжение договора.

Нецелевое использование жилья

Иногда жильцы пытаются превратить жилье в маникюрный кабинет, склад для интернет-магазина или мастерскую. Однако закон здесь неумолим: "наниматели обязаны использовать жилое помещение в соответствии с его назначением".

Любое нецелевое использование — это прямое нарушение. Если вы устроили в комнате цех, вас могут выселить даже без предоставления другого жилья, ведь вы сознательно нарушаете условия договора.

Нарушение правил проживания в общежитии

Администрация фиксирует системные жалобы жильцов актами. Если нарушения повторяются, дело может дойти до суда.

Чаще всего "вылетают" те, кто систематически игнорирует правила общежития. Речь идет о:

постоянных ночных скандалах и нарушении тишины;

антисанитарии, которая мешает всему блоку;

порче имущества (от разбитых окон в коридоре до поврежденных сетей).

Закон, в частности статья 116 Жилищного кодекса, позволяет выселять лиц, которые "создают невозможные условия для совместного проживания", без предоставления другого жилья.

Потеря права на проживание в общежитии

Нужно понимать, что право на общежитие — это временная льгота, а не собственность. Оно прекращается, как только исчезает основание:

Вы купили собственную квартиру или дом. Закончился трудовой контракт или учеба, которые давали право на заселение. Вы решили сделать "дизайнерский ремонт" с выносом стен. Закон четко говорит, что "самовольное переоборудование жилого помещения" — это финал вашего проживания.

