Проживання у гуртожитку — через які причини можуть виселити у 2026 році

Проживання в гуртожитку дає родині дах над головою, але водночас накладає чіткі обов’язки. Законодавство України чітко визначає причини втрати права на житло через порушення правил або недбале ставлення до договору найму.

Не варто сподіватися, що статус "сімейного" гуртожитку дає імунітет — основні правила прописані у Житловому кодексі. Там прямо вказано: наймач зобов’язаний своєчасно оплачувати користування житлом і комунальні послуги.

Якщо ви "забуваєте" про квитанції понад шість місяців і не маєте на те залізобетонних поважних причин (наприклад, важка хвороба чи затримка зарплати), адміністрація отримує законний карт-бланш на розірвання договору.

Нецільове використання житла

Іноді мешканці намагаються перетворити житло на манікюрний кабінет, склад для інтернет-магазину або майстерню. Проте закон тут невблаганний: "наймачі зобов’язані використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення".

Будь-яке нецільове використання — це пряме порушення. Якщо ви влаштували в кімнаті цех, вас можуть виселити навіть без надання іншого житла, адже ви свідомо порушуєте умови договору.

Порушення правил проживання в гуртожитку

Адміністрація фіксує системні скарги мешканців актами. Якщо порушення повторюються, справа може дійти до суду.

Найчастіше "вилітають" ті, хто систематично ігнорує правила співжиття. Йдеться про:

постійні нічні скандали та порушення тиші;

антисанітарію, яка заважає всьому блоку;

псування майна (від розбитих вікон у коридорі до пошкоджених мереж).

Закон, зокрема стаття 116 Житлового кодексу, дозволяє виселяти осіб, які "створюють неможливі умови для спільного проживання", без надання іншого житла.

Втрата права на проживання в гуртожитку

Потрібно розуміти, що право на гуртожиток — це тимчасова пільга, а не власність. Воно припиняється, як тільки зникає підстава:

Ви купили власну квартиру або будинок. Закінчився трудовий контракт або навчання, які давали право на заселення. Ви вирішили зробити "дизайнерський ремонт" із винесенням стін. Закон чітко каже, що "самовільне переобладнання жилого приміщення" — це фінал вашого проживання.

Раніше ми розповідали, який житловий мінімум надається людині у гуртожитку сімейного типу. А також, хто має право безоплатно проживати у гуртожитку.