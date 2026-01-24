Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості За що можуть позбавити місця в гуртожитку — список причин

За що можуть позбавити місця в гуртожитку — список причин

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 11:22
Проживання у гуртожитку — через які причини можуть виселити у 2026 році
Чоловік та жінка з коробками. Фото: Freepik

Проживання в гуртожитку дає родині дах над головою, але водночас накладає чіткі обов’язки. Законодавство України чітко визначає причини втрати права на житло через порушення правил або недбале ставлення до договору найму.

Не варто сподіватися, що статус "сімейного" гуртожитку дає імунітет — основні правила прописані у Житловому кодексі. Там прямо вказано: наймач зобов’язаний своєчасно оплачувати користування житлом і комунальні послуги. 

Реклама
Читайте також:

Якщо ви "забуваєте" про квитанції понад шість місяців і не маєте на те залізобетонних поважних причин (наприклад, важка хвороба чи затримка зарплати), адміністрація отримує законний карт-бланш на розірвання договору.

Нецільове використання житла

Іноді мешканці намагаються перетворити житло на манікюрний кабінет, склад для інтернет-магазину або майстерню. Проте закон тут невблаганний: "наймачі зобов’язані використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення". 

Будь-яке нецільове використання — це пряме порушення. Якщо ви влаштували в кімнаті цех, вас можуть виселити навіть без надання іншого житла, адже ви свідомо порушуєте умови договору.

Порушення правил проживання в гуртожитку

Адміністрація фіксує системні скарги мешканців актами. Якщо порушення повторюються, справа може дійти до суду.
Найчастіше "вилітають" ті, хто систематично ігнорує правила співжиття. Йдеться про:

  • постійні нічні скандали та порушення тиші;
  • антисанітарію, яка заважає всьому блоку;
  • псування майна (від розбитих вікон у коридорі до пошкоджених мереж).

Закон, зокрема стаття 116 Житлового кодексу, дозволяє виселяти осіб, які "створюють неможливі умови для спільного проживання", без надання іншого житла.

Втрата права на проживання в гуртожитку

Потрібно розуміти, що право на гуртожиток — це тимчасова пільга, а не власність. Воно припиняється, як тільки зникає підстава:

  1. Ви купили власну квартиру або будинок.
  2. Закінчився трудовий контракт або навчання, які давали право на заселення.
  3. Ви вирішили зробити "дизайнерський ремонт" із винесенням стін. Закон чітко каже, що "самовільне переобладнання жилого приміщення" — це фінал вашого проживання.

Раніше ми розповідали, який житловий мінімум надається людині у гуртожитку сімейного типу. А також, хто має право безоплатно проживати у гуртожитку.

нерухомість родина гуртожиток житло місце проживання
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації