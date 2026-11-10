Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году владельцам квартир и домов в Украине придется уплатить налог на недвижимость за предыдущий год. Максимальная ставка вырастет до 129,71 грн за квадратный метр сверх льготной площади. При этом окончательная сумма будет зависеть от решения местного совета, типа жилья и его общей площади.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

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Сколько составит налог на недвижимость в 2027 году

В 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимое имущество за 2026 год. Для расчета будет использоваться минимальная заработная плата, установленная на 1 января отчетного года. В 2026 году она составляет 8 647 грн.

Согласно Налоговому кодексу Украины максимальная ставка налога не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади. Таким образом, в 2027 году предельный платеж составит 129,71 грн за один квадратный метр.

Однако это не означает, что все владельцы недвижимости будут платить именно такую сумму. Конкретную ставку определяют органы местного самоуправления. Она зависит от расположения объекта и его типа, поэтому в разных общинах налоговая нагрузка может отличаться.

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Для сравнения: в 2026 году украинцы уплачивают налог за 2025 год. Тогда максимальная ставка составляла 120 грн за квадратный метр, поскольку минимальная зарплата на начало 2025 года равнялась 8 000 грн.

За какую площадь квартиры и дома нужно платить

Налог начисляется не на всю площадь жилья, а только на ту часть, которая превышает установленные льготные нормы. Для физических лиц действуют следующие ограничения:

квартира или несколько квартир — 60 кв. м;

жилой дом или несколько домов — 120 кв. м;

одновременное владение квартирами и домами — 180 кв. м.

Важно, что льготную площадь учитывают по суммарным показателям. Например, если у человека есть две квартиры площадью 40 и 35 кв. м, их общая площадь составляет 75 кв. м. Следовательно, налогообложению подлежат 15 кв. м сверх установленной нормы.

Если у владельца есть квартира площадью 80 кв. м, налог начислят только на 20 кв. м. При максимальной ставке 129,71 грн сумма платежа составит 2 594,20 грн.

Если же местный совет установил более низкую ставку, фактический налог будет меньше. Поэтому для точного расчета нужно учитывать не только площадь недвижимости, но и решение общины, на территории которой расположен объект.

Когда владельцам недвижимости поступят платежки

Физическим лицам не нужно самостоятельно рассчитывать сумму налога и подавать отдельную декларацию. Это делает налоговая служба по месту налоговой регистрации владельца недвижимости.

Налоговые уведомления-решения за 2026 год должны быть отправлены до 1 июля 2027 года. Владельцы могут получить их по почте или просмотреть в Электронном кабинете налогоплательщика.

В уведомлении будут указаны сумма к уплате, подробный расчет и реквизиты для перечисления средств. После получения документа у физического лица будет 60 календарных дней для уплаты начисленного обязательства.

Если собственник не согласен с начислением, он может обратиться в налоговую для сверки информации. В частности, разрешается проверить перечень объектов недвижимости, доли в собственности, общую площадь, применённую ставку и окончательную сумму платежа. Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме и приложить документы, подтверждающие право собственности и характеристики жилья.

Кто может не платить налог на недвижимость

Во время военного положения действуют специальные правила для владельцев недвижимости на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях. Если населенный пункт включён в утвержденный перечень таких территорий, налог за соответствующие объекты не начисляется и не уплачивается в соответствии с установленными законодательством условиями.

Также жилье, расположенное на этих территориях, не учитывается при определении базы налогообложения физических лиц.

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