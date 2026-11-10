Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році власникам квартир і будинків в Україні доведеться сплатити податок на нерухомість за попередній рік. Максимальна ставка зросте до 129,71 грн за квадратний метр понад пільгову площу. Водночас остаточна сума залежатиме від рішення місцевої ради, типу житла та його загальної площі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

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Скільки становитиме податок на нерухомість у 2027 році

У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухоме майно за 2026 рік. Для розрахунку використовуватимуть мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня звітного року. У 2026 році вона становить 8 647 грн.

За Податковим кодексом України максимальна ставка податку не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр оподатковуваної площі. Таким чином, у 2027 році граничний платіж становитиме 129,71 грн за один квадратний метр.

Однак це не означає, що всі власники нерухомості сплачуватимуть саме таку суму. Конкретну ставку визначають органи місцевого самоврядування. Вона залежить від розташування об'єкта та його типу, тому в різних громадах податкове навантаження може відрізнятися.

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Для порівняння, у 2026 році українці сплачують податок за 2025 рік. Тоді максимальна ставка становила 120 грн за квадратний метр, оскільки мінімальна зарплата на початок 2025 року дорівнювала 8 000 грн.

За яку площу квартири та будинку потрібно платити

Податок нараховують не на всю площу житла, а лише на ту частину, яка перевищує встановлені пільгові норми. Для фізичних осіб діють такі обмеження:

квартира або декілька квартир — 60 кв. м;

житловий будинок або декілька будинків — 120 кв. м;

одночасне володіння квартирами та будинками — 180 кв. м.

Важливо, що пільгову площу враховують за сумарними показниками. Наприклад, якщо людина має дві квартири площею 40 і 35 кв. м, їхня загальна площа становить 75 кв. м. Отже, оподатковуватимуть 15 кв. м понад установлену норму.

Якщо власник має квартиру площею 80 кв. м, податок нарахують лише на 20 кв. м. За максимальної ставки 129,71 грн сума платежу становитиме 2 594,20 грн.

Якщо ж місцева рада встановила нижчу ставку, фактичний податок буде меншим. Тому для точного розрахунку потрібно враховувати не лише площу нерухомості, а й рішення громади, на території якої розташований об'єкт.

Коли власникам нерухомості надійдуть платіжки

Фізичним особам не потрібно самостійно розраховувати суму податку та подавати окрему декларацію. Це робить податкова служба за місцем податкової реєстрації власника нерухомості.

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік мають надіслати до 1 липня 2027 року. Власники можуть отримати їх поштою або переглянути в Електронному кабінеті платника податків.

У повідомленні зазначатимуть суму до сплати, детальний розрахунок і реквізити для перерахування коштів. Після отримання документа фізична особа матиме 60 календарних днів для сплати нарахованого зобов'язання.

Якщо власник не погоджується з нарахуванням, він може звернутися до податкової для звірки інформації. Зокрема, дозволяється перевірити перелік об'єктів нерухомості, частки у власності, загальну площу, застосовану ставку та остаточну суму платежу. Для цього потрібно подати заяву в довільній формі та додати документи, що підтверджують право власності й характеристики житла.

Хто може не сплачувати податок на нерухомість

Під час воєнного стану діють спеціальні правила для власників нерухомості на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Якщо населений пункт включений до затвердженого переліку таких територій, податок за відповідні об'єкти не нараховують і не сплачують відповідно до встановлених законодавством умов.

Також житло, розташоване на цих територіях, не враховують під час визначення бази оподаткування фізичних осіб.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує утеплити багатоповерхівку та чи допоможе це заощадити на опаленні. В одному з ОСББ внесок власника квартири площею 60 кв. м становив 99,2 тис. грн, а річна економія сягнула 9,8 тис. грн. Власникам житла варто враховувати не лише витрати на утримання нерухомості, а й обов'язкові податкові платежі.

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