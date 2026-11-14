Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році українці отримають нові рахунки за податок на нерухомість. Власникам квартир і приватних будинків доведеться платити за квадратні метри понад установлену норму, а максимальна ставка становитиме 129,71 грн за кожен оподатковуваний метр. Водночас фактична сума залежатиме від громади та площі житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Скільки становитиме податок на нерухомість у 2027 році

У 2027 році фізичні особи сплачуватимуть податок на нерухоме майно за 2026 рік. Тому для розрахунку використовуватимуть мінімальну заробітну плату, встановлену станом на 1 січня 2026 року. Вона становить 8 647 грн.

Відповідно до Податкового кодексу України, ставка податку не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за один квадратний метр оподатковуваної площі.

Таким чином, максимальний платіж за один квадратний метр становитиме 129,71 грн. Для порівняння, під час розрахунку податку за 2025 рік застосовувалася максимальна ставка 120 грн за квадратний метр.

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Однак це не означає, що всі власники житла платитимуть саме за таким тарифом. Ставки встановлюють місцеві ради, тому вони можуть бути нижчими та відрізнятися залежно від громади, розташування і типу нерухомості.

За яку площу квартири чи будинку доведеться платити

Податок на нерухомість нараховують не на всю площу житла, а лише на ту частину, яка перевищує встановлені законодавством пільгові норми.

Для фізичних осіб передбачені такі неоподатковувані площі:

квартира або декілька квартир — 60 кв. м;

житловий будинок або декілька будинків — 120 кв. м;

одночасне володіння квартирою та будинком — 180 кв. м.

Наприклад, якщо людина має квартиру площею 75 кв. м, податок нарахують лише на 15 кв. м. Якщо площа приватного будинку становить 125 кв. м, оподатковуватимуть п'ять квадратних метрів.

Важливо, що пільга враховує сумарну площу нерухомості одного типу незалежно від кількості об'єктів у власності. Тобто якщо людина має дві квартири площею 40 кв. м кожна, загальна площа становитиме 80 кв. м, а оподаткуванню підлягатимуть 20 кв. м.

Скільки заплатять власники квартир і будинків

Щоб оцінити майбутні витрати, можна скористатися максимальною ставкою 129,71 грн за квадратний метр. Нижче наведені орієнтовні річні суми за умови, що місцева рада встановила граничний тариф.

Для квартир:

65 кв. м — близько 648,53 грн;

75 кв. м — близько 1 945,58 грн;

80 кв. м — близько 2 594,10 грн;

100 кв. м — близько 5 188,20 грн;

120 кв. м — близько 7 782,30 грн.

Для приватних будинків:

125 кв. м — близько 648,53 грн;

140 кв. м — близько 2 594,10 грн;

160 кв. м — близько 5 188,20 грн;

180 кв. м — близько 7 782,30 грн;

200 кв. м — близько 10 376,40 грн.

Це розрахунки за умови застосування максимальної ставки та права власника на стандартне зменшення оподатковуваної площі. Фактичний рахунок може бути меншим, якщо громада встановила нижчий відсоток.

Коли не діятиме пільга на нерухомість

Окрему увагу варто звернути власникам, які використовують житло для отримання доходу. Якщо квартиру або будинок здають в оренду, лізинг, позичку чи використовують у підприємницькій діяльності, стандартне зменшення оподатковуваної площі не застосовується до такого об'єкта.

Також законодавство передбачає додатковий платіж для власників дуже великих об'єктів житлової нерухомості. Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку — 500 кв. м, податок збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об'єкт або його частку.

Тому власникам кількох об'єктів нерухомості та великих помешкань варто заздалегідь перевірити площу житла й умови оподаткування.

Коли надійде рахунок за податок на нерухомість

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік власники нерухомості мають отримати не пізніше 1 липня 2027 року. Документи можуть надійти поштою або з'явитися в електронному кабінеті платника податків.

Після отримання повідомлення фізична особа має 60 днів для сплати нарахованої суми. Кошти спрямовуються до місцевого бюджету громади, на території якої розташоване житло.

Якщо власник не погоджується з нарахуванням, наприклад, через неправильно зазначену площу або кількість об'єктів, він може звернутися до податкової служби для звірки даних.

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