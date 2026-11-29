Дома в Дании, деньги в конверте. Фото: Magnific, Новини.LIVE

Перед заселением в арендованное жилье украинцам приходится готовить немалую сумму. Аренда квартиры требует не только оплаты первого месяца, но и залога, предоплаты и услуг риелтора. В Украине первоначальные расходы обычно равны стоимости двух-трех месяцев проживания, а в Дании могут достигать семи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько денег нужно для заселения в съемную квартиру в Украине

В Украине арендаторам обычно нужно подготовить сумму, эквивалентную двум-трем месячным платежам. Это связано с тем, что при заключении договора владелец может попросить оплатить первый и последний месяцы проживания. Кроме того, если квартиру нашли через агентство недвижимости, придется рассчитаться с риэлтором.

Размер комиссии зависит от города и условий сотрудничества. По данным ЛУН, она составляет от 25% до 100% от месячной стоимости аренды. То есть в отдельных случаях вознаграждение посредника может равняться полной стоимости еще одного месяца проживания.

Например, если аренда квартиры стоит 15 000 грн в месяц, только за первый и последний месяцы нужно отдать 30 000 грн. Если риелтор берет комиссию в размере 50%, начальные расходы вырастут еще на 7 500 грн. При комиссии в 100% общая сумма составит уже 45 000 грн.

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Таким образом, даже поиск относительно недорогого жилья не гарантирует небольших затрат на старте. Арендаторам стоит заранее уточнять, требуется ли залог, требует ли владелец предоплату за последний месяц и сколько стоят услуги агентства.

Сколько стоит заселение в арендованное жилье в Европе

В европейских странах первоначальные расходы на аренду существенно различаются. В одних странах достаточно оплатить первый месяц и внести залог, в других приходится сразу рассчитываться за несколько месяцев вперед.

В Ирландии арендатор обычно оплачивает первый месяц проживания и вносит залог. В Англии условия схожи, но залог может равняться стоимости пяти недель аренды. При этом отдельную комиссию агенту арендатор обычно не платит.

В Нидерландах к первому арендному платежу нужно добавить залог, который обычно составляет стоимость двух месяцев проживания. То есть в начале арендатору необходимо подготовить сумму примерно за три месяца.

В Германии залог может равняться трем месячным платежам. Однако есть важная особенность: залог разрешается вносить частями, поэтому арендатору не обязательно сразу оплачивать всю сумму. Это снижает финансовую нагрузку при переезде, хотя общий размер первоначальных обязательств остается значительным.

Больше денег нужно подготовить для аренды в Италии и Чехии. В этих странах первоначальные расходы включают оплату трех месяцев проживания и услуги агентства недвижимости. В целом сумма может превышать стоимость пяти месяцев аренды. Поэтому даже при наличии стабильного дохода переезд в эти страны требует предварительного накопления средств.

Наибольшие первоначальные расходы среди перечисленных стран предусмотрены в Дании. Для заселения необходимо иметь сумму, эквивалентную примерно семи месяцам аренды. В нее входит оплата первого месяца, залог за три месяца и предоплата еще за три месяца проживания. При этом комиссию риэлтору арендатор не платит.

При одинаковой месячной стоимости жилья финансовая нагрузка в начале аренды может быть совершенно разной. В Дании основная часть расходов связана с большой предоплатой и залогом, тогда как в Италии и Чехии значительную сумму составляют услуги агентства.

Кто должен платить риэлтору при аренде жилья

Отдельный вопрос при поиске квартиры — оплата услуг посредника. В разных европейских странах правила зависят от того, кто именно заказывает работу агента. Поэтому не везде арендатору приходится дополнительно тратиться на комиссию.

В Украине также предлагают изменить подход к оплате риелторских услуг. Соответствующий законопроект предусматривает, что комиссию должна оплачивать сторона, нанявшая специалиста. В настоящее время документ находится на рассмотрении парламентского комитета.

В то же время сейчас в Украине нет единого обязательного тарифа на услуги риелторов. При аренде комиссия может достигать полной месячной стоимости жилья. Ее размер зависит от региона, спроса, типа недвижимости и условий сотрудничества.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где на левом берегу Киева дешевле всего снять квартиру. Стоимость аренды однокомнатного жилья существенно различается в зависимости от района столицы. Самые доступные предложения можно найти в Деснянском районе, тогда как в других частях города придется платить значительно больше.

Также мы писали, что аренда квартиры без письменного договора может обернуться финансовыми убытками. В документе важно зафиксировать размер залога, порядок оплаты и условия его возврата. Это поможет избежать споров с владельцем и не потерять деньги по окончании аренды.