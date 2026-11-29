Будинки в Данії, гроші в конверті. Фото: Magnific, Новини.LIVE

Перед заселенням в орендоване житло українцям доводиться готувати чималу суму. Оренда квартири потребує не лише оплати першого місяця, а й застави, передоплати та послуг рієлтора. В Україні початкові витрати зазвичай дорівнюють вартості двох-трьох місяців проживання, а в Данії можуть сягати семи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Скільки потрібно грошей для заселення в орендовану квартиру в Україні

В Україні орендарям зазвичай потрібно підготувати суму, еквівалентну двом-трьом місячним платежам. Це пов'язано з тим, що під час укладання договору власник може попросити оплатити перший та останній місяці проживання. Крім цього, якщо квартиру знайшли через агентство нерухомості, доведеться розрахуватися з рієлтором.

Розмір комісії залежить від міста та умов співпраці. За даними ЛУН, вона становить від 25% до 100% місячної вартості оренди. Тобто в окремих випадках винагорода посередника може дорівнювати повній вартості ще одного місяця проживання.

Наприклад, якщо оренда квартири коштує 15 000 грн на місяць, лише за перший та останній місяці потрібно віддати 30 000 грн. Якщо рієлтор бере комісію в розмірі 50%, початкові витрати зростуть ще на 7 500 грн. За комісії у 100% загальна сума становитиме вже 45 000 грн.

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Таким чином, навіть пошук відносно недорогого житла не гарантує невеликих витрат на старті. Орендарям варто заздалегідь уточнювати, чи потрібна застава, чи вимагає власник передоплату за останній місяць та скільки коштують послуги агентства.

Скільки коштує заселення в орендоване житло в Європі

У європейських країнах початкові витрати на оренду суттєво відрізняються. В одних державах достатньо оплатити перший місяць і внести заставу, в інших доводиться одразу розраховуватися за кілька місяців наперед.

В Ірландії орендар зазвичай сплачує за перший місяць проживання та вносить заставу. В Англії умови схожі, але депозит може дорівнювати вартості п'яти тижнів оренди. При цьому окрему комісію агенту орендар зазвичай не сплачує.

У Нідерландах до першого орендного платежу потрібно додати заставу, яка зазвичай становить вартість двох місяців проживання. Тобто на початку орендар має підготувати суму приблизно за три місяці.

У Німеччині депозит може дорівнювати трьом місячним платежам. Однак є важлива особливість: заставу дозволено вносити частинами, тому орендарю не обов'язково одразу сплачувати всю суму. Це зменшує фінансове навантаження під час переїзду, хоча загальний розмір початкових зобов'язань залишається значним.

Більше грошей потрібно підготувати для оренди в Італії та Чехії. У цих країнах початкові витрати включають оплату трьох місяців проживання та послуги агентства нерухомості. Загалом сума може перевищувати вартість п'яти місяців оренди. Тому навіть за наявності стабільного доходу переїзд до цих країн потребує попереднього накопичення коштів.

Найбільші початкові витрати серед наведених країн передбачені в Данії. Для заселення потрібно мати суму, еквівалентну приблизно семи місяцям оренди. До неї входить оплата першого місяця, застава за три місяці та передоплата ще за три місяці проживання. Водночас комісію рієлтору орендар не сплачує.

За однакової місячної вартості житла фінансове навантаження на початку оренди може бути зовсім різним. У Данії основна частина витрат пов'язана з великою передоплатою та заставою, тоді як в Італії та Чехії значну суму додають послуги агентства.

Хто має платити рієлтору під час оренди житла

Окреме питання під час пошуку квартири — оплата послуг посередника. У різних європейських країнах правила залежать від того, хто саме замовляє роботу агента. Тому не всюди орендарю доводиться додатково витрачатися на комісію.

В Україні підхід до оплати рієлторських послуг також пропонують змінити. Відповідний законопроєкт передбачає, що комісію має сплачувати сторона, яка найняла фахівця. Наразі документ перебуває на розгляді парламентського комітету.

Водночас зараз в Україні немає єдиного обов'язкового тарифу на послуги рієлторів. Під час оренди комісія може сягати повної місячної вартості житла. Її розмір залежить від регіону, попиту, типу нерухомості та умов співпраці.

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