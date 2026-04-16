Як діяти українцям, якщо окупанти захопили житло на ТОТ: інструкція для власників

Ситуація з житлом на тимчасово окупованих територіях залишається однією з найболючіших тем для тисяч українських родин. Окупаційні адміністрації продовжують практику так званої "націоналізації", відбираючи квартири та будинки у законних власників. Проте навіть у такій складній ситуації не варто опускати руки, адже існують чіткі юридичні механізми захисту своїх прав.

Головне — правильно зафіксувати злочин, щоб у майбутньому отримати компенсацію та відновити справедливість, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

Що робити, якщо житло на ТОТ захопили

У разі захоплення чи переоформлення житла діяти потрібно без зволікань. Найперше — не намагатися вирішити питання особисто на окупованій території.

"В першу чергу, ні в якому разі не варто їхати на окуповані території, щоб підтвердити своє право власності на квартиру чи інше майно, продати його або переоформити", — наголошує він.

За його словами, такі поїздки становлять серйозну загрозу безпеці та не дають юридичного результату. Українське законодавство не визнає жодних дій окупаційної влади.

Де взяти документи на квартиру в окупації

Перший крок до захисту — це збір доказів. Навіть якщо оригінали документів залишилися вдома, намагайтеся знайти копії, фото або витяги. Вам знадобляться договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину, технічні паспорти або навіть старі квитанції за комуналку.

Обов’язково перевірте, чи внесено ваше житло до Державного реєстру речових прав. Це легко зробити через застосунок "Дія". Якщо даних там немає, процедуру внесення варто пройти якомога швидше, адже без цього подати заявку на міжнародну допомогу буде неможливо.

Також збирайте будь-яку інформацію про "нових господарів": скриншоти з чатів, повідомлення сусідів чи фото з окупаційних пабліків.

Як подати заяву про захоплення майна

Захоплення житла — це кримінальний злочин, і про нього мають знати наші правоохоронні органи. Ви можете звернутися до Національної поліції, СБУ або прокуратури дистанційно.

У зверненні чітко опишіть, що сталося: хто саме заїхав у ваше помешкання (військові чи цивільні), коли ви про це дізналися та за якою адресою знаходиться об’єкт. Фіксація в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) — це ваш офіційний статус потерпілого, який стане ключовим аргументом у судах.

Реєстр збитків для українців

У 2026 році активно працює Міжнародний реєстр збитків. У ньому є спеціальна категорія А.3.6, яка стосується саме втрати доступу та контролю над нерухомістю на ТОТ.

Крім того, обов’язково повідомте про ситуацію омбудсмена України. Це допоможе зафіксувати факт порушення прав людини на міжнародному рівні.

"Будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків. Кожен злочин має бути зафіксований. Кожна втрата – відшкодована", — резюмує Орлов.

За його словами, головне завдання — не повернути житло негайно, а юридично закріпити факт порушення. Це основа для майбутніх компенсацій і судових рішень. Чим раніше власник почне діяти, тим більше шансів захистити свої права після деокупації.

