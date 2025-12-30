Земельний податок — які пільги мають сім'ї з дітьми в Україні

Багатодітній сімʼя. Фото: Freepik

Питання сплати земельного податку для багатодітних сімей досі залишається актуальним. Особливо часто виникають сумніви щодо того, хто саме з подружжя може скористатися податковою пільгою, якщо земля оформлена на одного або на обох батьків.

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області пояснили, хто з подружжя у багатодітній сім'ї має право на пільги зі сплати земельного податку.

Пільга на земельний податок для багатодітних батьків

Власниками земельних ділянок в Україні визнаються фізичні та юридичні особи. Саме статус власника є ключовим для застосування будь-яких податкових послаблень, у тому числі й для сімей з дітьми.

Податковий кодекс України звільняє від сплати земельного податку фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Така пільга надається незалежно від сімейного стану, але лише за умови, що особа є власником земельної ділянки.

Пільга застосовується не до всієї землі без обмежень, а в межах встановлених норм залежно від виду використання ділянки. Це означає, наголошують у ДПС, що держава звільняє від податку лише визначену площу.

Хто з подружжя має право на пільгу

Якщо подружжя виховує трьох і більше неповнолітніх дітей, право на пільгу має кожен із батьків окремо. Але тільки щодо тих земельних ділянок, які належать йому на праві приватної власності.

Важливо врахувати такі правила:

пільга надається кожному з батьків окремо, а не сімʼї в цілому;

враховується лише земля, оформлена на конкретну особу;

площа ділянки не може перевищувати граничні норми.

Кілька ділянок одного виду використання

Якщо у власності одного з батьків є кілька земельних ділянок одного виду використання і їх загальна площа перевищує дозволену норму, необхідно обрати, до яких саме ділянок буде застосовано пільгу. Для цього подається письмова заява до податкового органу до 1 травня поточного року.

Пільга починає діяти з того податкового періоду, у якому подано заяву. Якщо звернення подане пізніше, звільнення від податку застосовується вже з наступного року.

Раніше ми розповідали, чи потрібно щороку подавати заяву на оформлення пільги з земельного податку. А також, чи потрібно платити податки власнику, якщо він здає свій пай в оренду.