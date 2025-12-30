Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Земельний податок — коли сім'ї з дітьми можуть не платити

Земельний податок — коли сім'ї з дітьми можуть не платити

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 04:20
Земельний податок — які пільги мають сім'ї з дітьми в Україні
Багатодітній сімʼя. Фото: Freepik

Питання сплати земельного податку для багатодітних сімей досі залишається актуальним. Особливо часто виникають сумніви щодо того, хто саме з подружжя може скористатися податковою пільгою, якщо земля оформлена на одного або на обох батьків. 

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області пояснили, хто з подружжя у багатодітній сім'ї має право на пільги зі сплати земельного податку.

Реклама
Читайте також:

Пільга на земельний податок для багатодітних батьків

Власниками земельних ділянок в Україні визнаються фізичні та юридичні особи. Саме статус власника є ключовим для застосування будь-яких податкових послаблень, у тому числі й для сімей з дітьми.

Податковий кодекс України звільняє від сплати земельного податку фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Така пільга надається незалежно від сімейного стану, але лише за умови, що особа є власником земельної ділянки.

Пільга застосовується не до всієї землі без обмежень, а в межах встановлених норм залежно від виду використання ділянки. Це означає, наголошують у ДПС, що держава звільняє від податку лише визначену площу.

Хто з подружжя має право на пільгу

Якщо подружжя виховує трьох і більше неповнолітніх дітей, право на пільгу має кожен із батьків окремо. Але тільки щодо тих земельних ділянок, які належать йому на праві приватної власності.

Важливо врахувати такі правила:

  • пільга надається кожному з батьків окремо, а не сімʼї в цілому;
  • враховується лише земля, оформлена на конкретну особу;
  • площа ділянки не може перевищувати граничні норми.

Кілька ділянок одного виду використання

Якщо у власності одного з батьків є кілька земельних ділянок одного виду використання і їх загальна площа перевищує дозволену норму, необхідно обрати, до яких саме ділянок буде застосовано пільгу. Для цього подається письмова заява до податкового органу до 1 травня поточного року.

Пільга починає діяти з того податкового періоду, у якому подано заяву. Якщо звернення подане пізніше, звільнення від податку застосовується вже з наступного року.

Раніше ми розповідали, чи потрібно щороку подавати заяву на оформлення пільги з земельного податку. А також, чи потрібно платити податки власнику, якщо він здає свій пай в оренду. 

земля ринок землі діти податки пільги
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації