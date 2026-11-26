Женя Кот с женой Натальей. Фото: kot_jenya/instagram

Строительство частного дома может обернуться гораздо большими расходами, чем предполагалось изначально. Украинский хореограф Женя Кот показал свой новый дом под Киевом и рассказал, сколько денег пришлось потерять из-за ошибок строителей. Только поврежденная плитка обошлась ему в сотни и даже тысячи евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Евгения Кота.

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Сколько стоит строительство дома Женя Кота

Украинский танцор Женя Кот вместе с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой, строит собственный дом под Киевом. Работы начались ещё в 2024 году. Для финансирования нового жилья супруги даже продали прежний дом, направив полученные средства на строительство.

Однако обустройство дома оказалось непростым делом. По словам хореографа, часть мастеров допускала ошибки, из-за которых приходилось повторно оплачивать работы и покупать новые материалы.

Особенно ощутимыми стали потери из-за поврежденной плитки. Женя Кот показал разбитые элементы и объяснил, во сколько они обошлись семье.

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"Вы видите перед собой просто разбитую плитку, а я вижу минус 700 евро. И ещё пять плиток — это где-то 1 500 евро", — рассказал танцор.

По его словам, после одних строителей приходилось приглашать других, чтобы исправлять недостатки. Из-за этого стоимость отдельных этапов фактически удваивалась.

Какие ошибки увеличили расходы на дом

Еще одно решение, о котором супруги задумались слишком поздно, касалось теплого пола. Идея появилась уже после укладки плитки, поэтому реализовать ее без дополнительных работ было бы сложно.

Не обошлось без неожиданностей и во дворе. На территории дома семья планирует обустроить бассейн, однако весной при попытке наполнить его водой обнаружила внутри лягушек и пуголовков.

Пока дом еще не готов к вводу в эксплуатацию. Строительство продолжается, а семья продолжает обустраивать будущее жилье.

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