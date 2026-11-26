Женя Кот з дружиною Наталією. Фото: kot_jenya/instagram

Будівництво приватного будинку може обернутися значно більшими витратами, ніж передбачалося спочатку. Український хореограф Женя Кот показав свою нову оселю під Києвом і розповів, скільки грошей довелося втратити через помилки будівельників. Лише пошкоджена плитка коштувала йому сотні та навіть тисячі євро.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Instagram Євгена Кота.

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Скільки коштує будівництво будинку Жені Кота

Український танцівник Женя Кот разом із дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, будує власний будинок під Києвом. Роботи розпочалися ще у 2024 році. Для фінансування нового житла подружжя навіть продало попередній будинок, спрямувавши отримані кошти на будівництво.

Однак облаштування оселі виявилося непростим. За словами хореографа, частина майстрів припускалася помилок, через які доводилося повторно оплачувати роботи та купувати нові матеріали.

Особливо відчутними стали втрати через пошкоджену плитку. Женя Кот показав розбиті елементи й пояснив, скільки вони коштували родині.

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"Ви бачите перед собою просто розбиту плитку, а я бачу мінус 700 євро. І ще п’ять плиток, це десь 1 500 євро", — розповів танцівник.

За його словами, після одних будівельників доводилося запрошувати інших, щоб виправляти недоліки. Через це вартість окремих етапів фактично подвоювалася.

Які помилки збільшили витрати на будинок

Ще одне рішення, про яке подружжя замислилося запізно, стосувалося теплої підлоги. Ідея з'явилася вже після укладання плитки, тому реалізувати її без додаткових робіт було б складно.

Не обійшлося без несподіванок і на подвір'ї. На території будинку родина планує облаштувати басейн, однак навесні під час спроби наповнити його водою виявила всередині жаб і пуголовків.

Наразі будинок ще не готовий до введення в експлуатацію. Будівництво триває, а родина продовжує облаштовувати майбутнє житло.

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