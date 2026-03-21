Жилье в прифронтовых регионах подешевело только в отдельных городах

Поврежденный от обстрелов дом в Донецкой области. Фото: ГУ ГСЧС Украины/Facebook

Несмотря на постоянное напряжение, рынок недвижимости в прифронтовых областях Украины демонстрирует удивительную живучесть, хотя логика его движения далека от стабильной. Аналитика за февраль 2026 года указывает на интересный тренд: пока покупатели становятся все более осторожными, ценники на "вторичке" в большинстве регионов упорно ползут вверх.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов OLX Недвижимость рассказывает, как изменились цены и спрос в прифронтовых регионах.

Самые дешевые квартиры в прифронтовых областях

Если говорить о покупке однушки на вторичном рынке, то самый низкий порог входа сейчас в Херсонской области — там за квартиру просят в среднем 14,3 тыс. долларов. Почти в ту же цену обойдется жилье в Запорожской области (14,6 тыс. долл.), и это, кстати, единственный регион, где за год зафиксировали хотя бы символическое удешевление, -4%.

Немного выше ставки в Сумской и Харьковской областях — 19,5 и 22,6 тыс. долларов соответственно. А вот Днепропетровская и Черниговская области уже играют в другой лиге: здесь за собственные стены придется выложить от 31 до 32 тысяч.

Как изменились цены на квартиры

Больше всего удивил Харьков. Несмотря на все риски, область прибавила в цене ощутимые 18% по сравнению с прошлым февралем. Похожая ситуация и в Сумской области — там жилье подорожало на 15%.

В других регионах, например в Днепропетровской или Черниговской областях, рост был сдержанным (в пределах 8-12%), а Херсонская область из-за факторов безопасности добавила лишь 6%.

Почему квартиры покупают реже

Цифры на ценниках растут, а вот реальных сделок меньше. В некоторых городах интерес покупателей обвалился почти на 45%.

"В сегменте покупки медианные цены в основном растут, однако активность покупателей заметно снижается, что свидетельствует об "осторожности" на рынке", — отмечают аналитики.

Аренда квартиры в прифронтовых регионах

На рынке аренды однокомнатной квартиры картина совсем другая. Это самый бюджетный вариант жилья в стране:

Херсон: около 4 тыс. грн;

Сумы и Харьков: 5-5,3 тыс. грн;

Запорожье и Чернигов: до 6,5 тыс. грн.

Самое интересное то, что люди начали активнее возвращаться в прифронтовые города. Спрос на аренду в Запорожье подскочил на сумасшедшие 74%, а в Харькове — на 19%. В то же время Сумы и Херсон пока теряют арендаторов, -10%.

Аналитики отмечают, что ситуация все больше зависит от ситуации с безопасностью в регионе и миграционных процессов.

На какое жилье будет спрос после войны

После завершения боевых действий спрос на жилье в Украине резко возрастет, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць. Однако требования покупателей к квадратным метрам станут значительно жестче. Приоритеты сместятся в сторону энергонезависимости и наличия надежных укрытий, поскольку безопасность теперь стоит на первом месте.

Эксперт подчеркивает, что именно поэтому "самый высокий спрос будет в центральных и западных областях", где инфраструктура считается более защищенной.

Кроме того, интерес покупателей со временем распространится на восстановленные кварталы мегаполисов, где восстановление будет происходить при поддержке международных фондов. В конце концов, покупка квартиры перестанет быть просто финансовым вложением, превратившись в базовый инструмент защиты семьи.

