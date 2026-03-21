Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Жилье в прифронтовых регионах подешевело только в отдельных городах

Жилье в прифронтовых регионах подешевело только в отдельных городах

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 14:32
Поврежденный от обстрелов дом в Донецкой области. Фото: ГУ ГСЧС Украины/Facebook

Несмотря на постоянное напряжение, рынок недвижимости в прифронтовых областях Украины демонстрирует удивительную живучесть, хотя логика его движения далека от стабильной. Аналитика за февраль 2026 года указывает на интересный тренд: пока покупатели становятся все более осторожными, ценники на "вторичке" в большинстве регионов упорно ползут вверх.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов OLX Недвижимость рассказывает, как изменились цены и спрос в прифронтовых регионах.

Читайте также:

Самые дешевые квартиры в прифронтовых областях

Если говорить о покупке однушки на вторичном рынке, то самый низкий порог входа сейчас в Херсонской области — там за квартиру просят в среднем 14,3 тыс. долларов. Почти в ту же цену обойдется жилье в Запорожской области (14,6 тыс. долл.), и это, кстати, единственный регион, где за год зафиксировали хотя бы символическое удешевление, -4%.

Немного выше ставки в Сумской и Харьковской областях — 19,5 и 22,6 тыс. долларов соответственно. А вот Днепропетровская и Черниговская области уже играют в другой лиге: здесь за собственные стены придется выложить от 31 до 32 тысяч.

Как изменились цены на квартиры

Больше всего удивил Харьков. Несмотря на все риски, область прибавила в цене ощутимые 18% по сравнению с прошлым февралем. Похожая ситуация и в Сумской области — там жилье подорожало на 15%.

В других регионах, например в Днепропетровской или Черниговской областях, рост был сдержанным (в пределах 8-12%), а Херсонская область из-за факторов безопасности добавила лишь 6%.

Почему квартиры покупают реже

Цифры на ценниках растут, а вот реальных сделок меньше. В некоторых городах интерес покупателей обвалился почти на 45%.

"В сегменте покупки медианные цены в основном растут, однако активность покупателей заметно снижается, что свидетельствует об "осторожности" на рынке", — отмечают аналитики.

Аренда квартиры в прифронтовых регионах

На рынке аренды однокомнатной квартиры картина совсем другая. Это самый бюджетный вариант жилья в стране:

  • Херсон: около 4 тыс. грн;
  • Сумы и Харьков: 5-5,3 тыс. грн;
  • Запорожье и Чернигов: до 6,5 тыс. грн.

Самое интересное то, что люди начали активнее возвращаться в прифронтовые города. Спрос на аренду в Запорожье подскочил на сумасшедшие 74%, а в Харькове — на 19%. В то же время Сумы и Херсон пока теряют арендаторов, -10%.

Аналитики отмечают, что ситуация все больше зависит от ситуации с безопасностью в регионе и миграционных процессов.

На какое жилье будет спрос после войны

После завершения боевых действий спрос на жилье в Украине резко возрастет, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць. Однако требования покупателей к квадратным метрам станут значительно жестче. Приоритеты сместятся в сторону энергонезависимости и наличия надежных укрытий, поскольку безопасность теперь стоит на первом месте.

Эксперт подчеркивает, что именно поэтому "самый высокий спрос будет в центральных и западных областях", где инфраструктура считается более защищенной.

Кроме того, интерес покупателей со временем распространится на восстановленные кварталы мегаполисов, где восстановление будет происходить при поддержке международных фондов. В конце концов, покупка квартиры перестанет быть просто финансовым вложением, превратившись в базовый инструмент защиты семьи.

Как сообщалось, что несмотря на постоянные сомнения, украинский рынок недвижимости сумел подстроиться к военным реалиям и продолжает работать. Сейчас важно отбросить эмоции и рационально взвесить все риски, ведь пока одни ждут идеального момента, другие уже успешно инвестируют в жилье.

Также мы рассказывали, что продажа недвижимости в оккупации часто становится для украинцев вынужденной мерой, однако такие сделки несут значительные угрозы после возвращения на подконтрольную территорию. Кроме аннулирования права собственности, владельцам может грозить уголовное преследование за нарушение действующего законодательства.

Донбасс цены на квартиры аренда купить квартиру
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации