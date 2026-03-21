Житло у прифронтових регіонах подешевшало лише в окремих містах

Пошкоджений від обстрілів будинок у Донецькій області. Фото: ГУ ДСНС України/Facebook

Попри постійну напругу, ринок нерухомості у прифронтових областях України демонструє дивовижну живучість, хоча логіка його руху далека від стабільної. Аналітика за лютий 2026 року вказує на цікавий тренд: поки покупці стають дедалі обережнішими, цінники на "вторинці" в більшості регіонів вперто повзуть угору.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на фахівців OLX Нерухомість розповідає, як змінились ціни та попит у прифронтових регіонах.

Читайте також:

Найдешевші квартири у прифронтових областях

Якщо говорити про купівлю однушки на вторинному ринку, то найнижчий поріг входу зараз на Херсонщині — там за квартиру просять у середньому 14,3 тис. доларів. Майже в ту ж ціну обійдеться житло в Запорізькій області (14,6 тис. дол.), і це, до речі, єдиний регіон, де за рік зафіксували бодай символічне здешевлення, -4%.

Трохи вищі ставки на Сумщині та Харківщині — 19,5 та 22,6 тис. доларів відповідно. А от Дніпропетровська та Чернігівська області вже грають в іншій лізі: тут за власні стіни доведеться викласти від 31 до 32 тисяч.

Як змінилися ціни на квартири

Найбільше здивував Харків. Попри всі ризики, область додала в ціні відчутні 18% порівняно з минулим лютим. Схожа ситуація і на Сумщині — там житло подорожчало на 15%.

В інших регіонах, як-от на Дніпропетровщині чи Чернігівщині, зростання було стриманішим (у межах 8–12%), а Херсонщина через безпекові фактори додала лише 6%.

Чому квартири купують рідше

Цифри на цінниках ростуть, а от реальних угод меншає. У деяких містах інтерес покупців обвалився майже на 45%.

"У сегменті купівлі медіанні ціни здебільшого зростають, однак активність покупців помітно знижується, що свідчить про "обережність" на ринку", — наголошують аналітики.

Оренда квартири у прифронтових регіонах

На ринку оренди однокімнатної квартири картина зовсім інша. Це найбюджетніший варіант житла в країні:

Херсон: близько 4 тис. грн;

Суми та Харків: 5-5,3 тис. грн;

Запоріжжя та Чернігів: до 6,5 тис. грн.

Найцікавіше те, що люди почали активніше повертатися до прифронтових міст. Попит на оренду в Запоріжжі підскочив на шалені 74%, а в Харкові — на 19%. Водночас Суми та Херсон поки що втрачають орендарів, -10%.

Аналітики наголошують, що ситуація дедалі більше залежить від безпекової ситуації в регіоні та міграційних процесів.

На яке житло буде попит після війни

Після завершення бойових дій попит на житло в Україні різко зросте, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць. Проте вимоги покупців до квадратних метрів стануть значно жорсткішими. Пріоритети змістяться в бік енергонезалежності та наявності надійних укриттів, оскільки безпека тепер стоїть на першому місці.

Експертка підкреслює, що саме тому "найвищий попит буде у центральних і західних областях", де інфраструктура вважається захищенішою.

Крім того, інтерес покупців згодом пошириться на відновлені квартали мегаполісів, де відбудова відбуватиметься за підтримки міжнародних фондів. Врешті-решт, купівля квартири перестане бути просто фінансовим вкладенням, перетворившись на базовий інструмент захисту сім'ї.

