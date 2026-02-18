Скасування старого Житлового кодексу — як не втратити неприватизовану квартиру

Житлова реформа ускладнює процес приватизакції нерухомості. Фото: Freepik

Після підписання закону №12377 президентом фактично стартувала нова житлова реформа. Радянський Житловий кодекс, який десятиліттями регулював квартирні черги й ордери, буде скасований. Разом із ним обнуляється й система очікування безплатного житла.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна, поки закон про приватизацію ще працює в старому режимі — це останній шанс українців. За його словами, система, що обіцяла "квартиру кожному", остаточно відходить у минуле.

Квартирні черги після реформи

Держава суттєво звузила коло тих, хто може претендувати на безкоштовне житло. Фактично залишено лише чотири категорії:

військові та їхні родини, рятувальники, поліцейські;

внутрішньо переміщені особи;

діти-сироти;

люди з інвалідністю та постраждалі від катастроф.

Інші громадяни з так званої загальної черги більше не розглядаються як претенденти на безплатні квадратні метри.

Що буде з неприватизованим житлом

Найбільший ризик стосується тих, хто досі живе за ордером і не оформив право власності. Після завершення воєнного стану та ще через 12 місяців поняття безстрокового користування зникне. Держава переходить на модель соціальної оренди.

"Квартира не ваша. Ви в ній просто живете. А якщо хочете передати її дітям – тоді викуповуйте", — пояснює Сімутін.

Це означає, що житло залишиться у власності громади або держави, тому передати його у спадок без приватизації буде неможливо

Чому варто не зволікати з приватизацією квартири

Протягом воєнного стану та року після його завершення ще діє можливість подати документи на приватизацію. Далі правила можуть стати жорсткішими.

Реформа вже змінила підхід держави до житлової політики. Тепер відповідальність за збереження свого житла фактично переходить до самих громадян, констатує адвокат. А отже рішення доведеться ухвалювати завчасно, щоб не залишитися лише орендарем у власній квартирі.

Як повідомлялось, багато хто намагається приватизувати квартиру власноруч, сподіваючись заощадити на юристах. Хоча закон гарантує право на безоплатне отримання житла, реальна паперова тяганина часто стає для власників неприємним сюрпризом.

Також ми розповідали, що через постійні зміни в законах безоплатна приватизація землі під час війни викликає чимало запитань та плутанини. Попри діючу загальну заборону, у законодавстві все ж передбачено кілька конкретних випадків, коли отримати ділянку можна навіть зараз.