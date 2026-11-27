Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Державний житловий ваучер на 2 млн грн не гарантує купівлю квартири без доплати. У листопаді 2026 року лише 11% виставлених на продаж об'єктів нерухомості в Україні відповідали цьому бюджету. У Києві за таку суму можна придбати в середньому 32 кв. м житла, а за однокімнатну квартиру доведеться доплачувати майже половину її вартості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на аналітику DIM.RIA.

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Де в Україні не вистачить 2 млн грн на квартиру

За результатами дослідження, у листопаді 2026 року лише 11% пропозицій на українському ринку нерухомості відповідали бюджету житлового ваучера. У столиці цей показник становив 6,8%, а в Київській області — 12,8%.

Найменше доступних за цією сумою об'єктів пропонували в таких регіонах:

Сумська область — 4,3%;

Одеська та Запорізька області — по 4,4%;

Чернігівська область — 5%;

Харківська область — 5,4%;

Полтавська область — 5,8%.

Натомість найбільше пропозицій у межах 2 млн грн було у Волинській області — 37,2%, Закарпатській — 36,3%, Львівській — 34,2% та Черкаській — 31,1%.

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Скільки квадратних метрів можна придбати за ваучер

Площа житла, на яку вистачить 2 млн грн, суттєво відрізняється залежно від регіону. Найбільше квадратних метрів за цю суму можна придбати в окремих східних і південних областях.

За даними DIM.RIA, середні показники такі:

Запорізька область — 51,9 кв. м;

Дніпропетровська область — 48,4 кв. м;

Миколаївська область — 47,9 кв. м;

Сумська область — 47,4 кв. м.

У Києві за 2 млн грн можна придбати в середньому лише 32 кв. м житла, а в Київській області — 38,3 кв. м.

Де доведеться доплачувати за однокімнатну квартиру

У низці західних і центральних областей медіанна вартість однокімнатної квартири перевищує 2 млн грн. Тому власникам житлових ваучерів доведеться додавати власні гроші.

Найбільша доплата потрібна в Києві — близько 45% вартості квартири. У Львівській області цей показник становить 39%, у Закарпатській та Рівненській — по 25%, а в Чернівецькій — 24%.

Водночас у східних областях та на Хмельниччині медіанна вартість однокімнатної квартири не перевищує 2 млн грн. Це означає, що в цих регіонах суми ваучера може вистачити на придбання такого житла.

Що дозволяє придбати житловий ваучер

Державна програма передбачає допомогу в розмірі 2 млн грн для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. На першому етапі її можуть отримати ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти можна використати для придбання квартири або приватного будинку на первинному чи вторинному ринку, інвестування в будівництво житла, а також для сплати першого внеску за іпотекою або погашення платежу за чинним іпотечним кредитом.

Якщо обрана нерухомість коштує дорожче за 2 млн грн, різницю покупець сплачує самостійно. Ваучер діє п'ять років, а придбане за його допомогою житло протягом цього строку не можна продавати або дарувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що понад три чверті українців готові витратити на купівлю житла не більш як 60 000 доларів. Водночас у деяких областях навіть цієї суми недостатньо для придбання однокімнатної квартири. Різниця у вартості нерухомості залежить від регіону та розташування житла.

Також ми писали, що собівартість будівництва може зрости ще на 15–20% під час планування нових проєктів на 2027 рік. На ціни впливають подорожчання будматеріалів, перебої з електроенергією та проблеми з постачанням. Це може позначитися на вартості квартир у новобудовах.