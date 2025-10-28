Государство будет предоставлять жилье для ВПЛ в селах — какие условия программы

Семья с коробками. Фото: Freepik

В Украине готовят новую программу поддержки для внутренне перемещенных лиц, которая может стать одной из самых масштабных за последние годы. Верховная Рада уже одобрила поправку в государственный бюджет на 2026 год, предусматривающую увеличение расходов на помощь переселенцам на 1,5 миллиарда гривен. А 500 миллионов гривен из этой планируют направить на покупку жилья в сельской местности.

По словам народного депутата Максима Ткаченко, который является председателем рабочей группы Верховной Рады по вопросам жилья для ВПЛ, это решение может стать первым реальным шагом государства к решению жилищного кризиса среди переселенцев.

Реклама

Читайте также:

"Война продолжается двенадцатый год. Есть люди из Луганска, Донецка, Крыма, которые годами ждут компенсации за утраченное жилье. И сейчас мы наконец видим конкретный шаг вперед", — отметил Ткаченко.

Кто сможет получить жилье в селе

В 2026 году программа стартует с тех, кто имеет статус участника боевых действий или инвалидность, полученную во время войны. Эти категории граждан станут первыми, кто получит помощь на покупку или компенсацию за жилье.

Впрочем, в дальнейшем, по словам Ткаченко, инициатива охватит и тех, кто потерял дом на полностью разрушенных территориях — в Бахмуте, Соледаре, Северодонецке, Рубежном, Попасной, Лисичанске и других уничтоженных городах.

"Физически этих городов уже не существует. Мы хотим найти для таких людей новый дом — в селе, где жилье стоит 120-300 тысяч гривен. Это позволит помочь большему количеству украинцев", — пояснил депутат.

Как будет работать программа жилья для ВПЛ в селах

Государство планирует закупать или строить дома в украинских селах, где есть необходимая инфраструктура. В приоритете будут общины, готовые принимать переселенцев и создавать для них рабочие места.

Такое решение имеет сразу несколько преимуществ:

оно уменьшит давление на города, где сейчас сконцентрировано большинство ВПЛ;

оживит экономику сельских территорий;

даст шанс селам, которые теряют население, получить новую жизнь.

Ткаченко подчеркнул, что программа — это не просто социальная помощь, а стратегический шаг.

"Я благодарю всех, кто поддержал нашу правку. Правительство заинтересовалось этой идеей, и мы надеемся, что 2026 год станет годом реального восстановления жилищных прав переселенцев", — подчеркнул он.

Как сообщалось, проблема обеспечения собственным жильем внутренне перемещенных лиц в Украине является крайне актуальной. После длительного пребывания во временных помещениях государство сейчас расширяет льготные программы, чтобы дать возможность ВПЛ приобрести собственное жилье.

Также в Украине стартовал государственный эксперимент по бесплатному проживанию, ориентированный на маломобильных внутренне перемещенных лиц. Эта инициатива имеет целью оказать поддержку людям, которые потеряли жилье и нуждаются в специальных условиях после лечения или длительного ухода.