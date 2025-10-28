Держава надаватиме житло для ВПО у селах — які умови програми

Родина з коробками. Фото: Freepik

В Україні готують нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб, яка може стати однією з наймасштабніших за останні роки. Верховна Рада вже схвалила правку до державного бюджету на 2026 рік, що передбачає збільшення видатків на допомогу переселенцям на 1,5 мільярда гривень. А 500 мільйонів гривень з цієї планують спрямувати на купівлю житла у сільській місцевості.

За словами народного депутата Максима Ткаченка, який є головою робочої групи Верховної Ради з питань житла для ВПО, це рішення може стати першим реальним кроком держави до вирішення житлової кризи серед переселенців.

Реклама

Читайте також:

"Війна триває дванадцятий рік. Є люди з Луганська, Донецька, Криму, які роками чекають компенсації за втрачене житло. І зараз ми нарешті бачимо конкретний крок уперед", — зазначив Ткаченко.

Хто зможе отримати житло у селі

У 2026 році програма стартуватиме з тих, хто має статус учасника бойових дій або інвалідність, отриману під час війни. Ці категорії громадян стануть першими, хто отримає допомогу на купівлю або компенсацію за житло.

Втім, у подальшому, за словами Ткаченка, ініціатива охопить і тих, хто втратив домівку на повністю зруйнованих територіях — у Бахмуті, Соледарі, Сіверськодонецьку, Рубіжному, Попасній, Лисичанську та інших знищених містах.

"Фізично цих міст вже не існує. Ми хочемо знайти для таких людей новий дім — у селі, де житло коштує 120-300 тисяч гривень. Це дозволить допомогти більшій кількості українців", — пояснив депутат.

Як працюватиме програма житла для ВПО у селах

Держава планує закуповувати або будувати будинки в українських селах, де є необхідна інфраструктура. У пріоритеті будуть громади, готові приймати переселенців і створювати для них робочі місця.

Таке рішення має одразу кілька переваг:

воно зменшить тиск на міста, де зараз сконцентрована більшість ВПО;

пожвавить економіку сільських територій;

дасть шанс селам, які втрачають населення, отримати нове життя.

Ткаченко підкреслив, що програма — це не просто соціальна допомога, а стратегічний крок.

"Я дякую всім, хто підтримав нашу правку. Уряд зацікавився цією ідеєю, і ми сподіваємось, що 2026 рік стане роком реального відновлення житлових прав переселенців", — наголосив він.

Як повідомлялось, проблема забезпечення власним житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні є вкрай актуальною. Після тривалого перебування у тимчасових помешканнях держава нині розширює пільгові програми, щоб дати змогу ВПО придбати власне житло.

Також в Україні стартував державний експеримент із безоплатного проживання, орієнтований на маломобільних внутрішньо переміщених осіб. Ця ініціатива має на меті надати підтримку людям, які втратили житло та потребують спеціальних умов після лікування або тривалого догляду.